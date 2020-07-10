抓狼畫面曝！補教師偷拍女高中生9年　2隨身碟藏40資料夾：純欣賞

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子開設小型補習班，但卻從2011年間開始尾隨偷拍女學生，除了在廁所偷拍之外，甚至還在教學中拿舊手機從桌下偷拍，遭到女高中生發現後反蒐證，長達9年的變態行才被揭穿，警方也在9日晚上在男子的補習班內逮人。

監視器拍下，53歲的廖姓男子被3名便衣警察從補習班的大樓內將人帶出，原來廖男涉嫌從2011年開始，私設補習班假意吸收學生，但卻要女學生「穿短裙上課比較輕鬆」，伺機利用手機偷拍裙底。

▲狼師涉嫌偷拍女高中生，被1名女高中生反蒐證提告，警方9日前往補習班逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方調查，53歲的廖姓男子，平時在吉林路開設補習班，專教國、高中生數學，且上課人數很少以小班制為主，但卻在2011年開始，涉嫌利用舊型的NOKIA手機，尾隨女學生上廁所，且伺機拍下女學生如廁畫面。

1名高三未成年女高中生，在上廁所時發現有黑影在廁所外晃動，於是將手機放在廁所外，竟拍下狼師尾隨偷拍的畫面，嚇得女學生告知父母，父母也緊急帶著女高中生前往派出所報案。

▲狼師涉嫌在吉林路租下工作室充當補習班，竟趁女高中生上廁所時偷拍如廁畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉之後，也在9日晚上前往廖姓狼師位於吉林路的補習班，並將狼師帶回偵訊，也在廖位於汐止的住處以及補習班內找到2顆隨身碟。

警方初步勘驗隨身碟內容，赫然發現有40多個資料夾，每個資料夾都以女學生姓名的羅馬拼音當開頭，目前也呼籲被害女學生出面指認。

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