台南最I減廢日　iphone11手機等你拿！

▲只要加入台南減廢日會員後，至響應店家減廢消費並與圓貼圖拍照填妥表單上傳，就有機會抽中iPhone11大禮。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

防疫解禁後民眾漸漸回歸正常生活，外食民眾可使用重複清洗餐具，環保局為鼓勵民眾使用，只要在活動期間至響應店家減廢消費，可參加環保局拍照打卡送好禮抽獎活動，若在店家響應日消費還可享有店家超值優惠。

台南目前有394處店家加入減廢行動行列，提供民眾減廢日的優惠方案，活動期間同步舉辦台南減廢友善店家競賽，依到店減廢消費打卡次數，評選出前5名減廢友善店家，各頒發獎狀及2000元藏金閣折價券。

市長黃偉哲說，為鼓勵民眾及店家踴躍響應每月1日台南減廢日活動，特舉辦減廢消費打卡抽獎活動及台南友善減廢店家競賽，只要加入台南減廢日line@會員後至響應店家減廢消費並與圓貼圖拍照填妥表單上傳，就有機會抽中iPhone11大禮呦！活動時間至2020年10月20日晚上24時止，民眾可前往https://lin.ee/2WhHUo加入LINE帳號預先查詢相關店家或旅宿業資訊。

環保局長謝世傑進一步說明，7月至10月以月月抽獎方式，每月各抽出3名贈送500元全聯禮劵或藏金閣折價劵，9月加抽1名贈送小米空氣清淨機、10月加抽1名贈送Air Pods無線藍芽耳機，響應打卡達5000人次再加抽1名可得iPhone11，每人每日不限打卡家數，但同一家店每人每日限打卡1次。另外10月還有加碼禮抽獎活動，累計至20家不同店家打卡，還可再參加抽500元全家禮劵或藏金閣折價劵，有10個名額，打卡響應次數越多得獎機會越大。

環保局呼籲民眾，以自備、重複、少用的行動支持減廢政策，外出購買餐點、飲料或旅宿可至響應環保局毎月1日台南減廢日活動之店家，共同維護環境整潔，減少垃圾產生，也歡迎店家加入臺南減廢日，有相關問題可洽（06）2686751分機308。

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