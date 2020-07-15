「實名制口罩補領」8/28簡訊通知　8/31～9/13到原門市、通路領取！

記者趙于婷／台北報導

口罩實名制2.0、3.0有不少民眾繳費完成後，沒有領取，中央流行疫情指揮中心也宣布開放補領，一律統一在8/28以簡訊通知，民眾可到原選擇門市或通路領取，若原選擇如果原選擇門市或通路已經停止營業或更換地點，會在8/24簡訊通知，民眾選擇其他領取地點，領取時間統一在8/31~9/13。

▲中央流行疫情指揮中心開放口罩補領。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中表示，為落實防疫措施簡化補領程序，本次補領口罩需支付超商等通路的「處理費7.35元」將由政府負擔，但本次若仍逾期未領，該次處理費及簡訊等相關費用則由「民眾自行負擔」。

▲指揮官陳時中說明口罩補領將採簡訊通知。（圖／流行疫情指揮中心提供）

而為何時間點落在8/31才能開始領？陳時中表示，由於口罩補領需進行eMask、健保APP及通路商事務機（kiosk）增修系統及封裝測試等相關工作，同時也需配合修改超商/市與藥妝店口罩領取流程及相關門市人員教育訓練，相關預備作業至少需30個工作天。

為使補領程序順利，第1期至13期民眾補領口罩將併於第15期的預購期程辦理；自第14期起補領併於次2期（即第16期，各期以此類推）的預購期程辦理，並以補領1次為原則。

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