副連長深夜闖女連長寢室大膽舌吻　傳訊「滿喜歡妳的…」

▲陸軍竟發生副連長闖寢室、舌吻女連長的荒唐事件。最高法院判刑定讞。此為示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳銘峯／台北報導

南部某陸軍單位陳姓中尉副連長，2016年11月間，在凌晨3點潛入該單位女連長的寢室，並強吻、喇舌在睡夢中的女連長。女連長驚醒，多次猛力將陳男推出寢室，鎖上房門，陳男離去後，還傳簡訊「對不起，好像滿喜歡妳的，所以才會....」最高法院審理後，依「加重強制猥褻罪」判刑3年6月定讞。

判決指出，台南市大內營區內的陸軍某單位，陳姓副連長知道自己的上司、女連長都會在營區大樓2樓營部連連長辦公室內的小寢室過夜就寢。案發於2016年11月13日凌晨3點許，陳男潛入女連長的寢室，當時女連長正在熟睡中。

陳男輕輕坐到床邊，伸手撫摸女連長的臉龐，進而上半身壓在女連長身上，開始親吻女連長的嘴唇，還進一步喇舌。女連長驚醒，除了咬陳男的舌頭外，推開陳男，要求對方停止。但陳男因無法克制衝動，竟變本加厲，繼續強靠在女連長身上強吻，女連長再將他推開，陳男又上，女連長三度推開他。接著將他推到門外，鎖上房門。陳男因無法進入房門而作罷離去，總計他舌吻得逞4次。

事發後陳男傳訊息給女連長：「學姊，對不起啦！」女連長回「嗯…有點太超過了。」陳男竟傳「對不起，只是我好像滿喜歡妳的，所以才會，我不知道妳自己感覺？」女連長回「就是學姊學弟的關係，工作上單純一點就好。」女連長提告，陳男遭提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱因為早上要跟女連長一同去清點彈藥，怕一大早起不來，才進去拜託她早上叫我起床，只有偷親嘴巴1次。但法院根據雙方簡訊內容，認定女連長指控屬實，一二審均依照「加重強制猥褻罪」，將陳男判刑3年半。案經上訴第三審，最高法院1日駁回上訴定讞。