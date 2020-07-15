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蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解方

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盡量用到沒電再充？破除手機充電迷思！

▲蘋果公開解決耗電災情的唯一方式。（圖／ETtoday資料庫）

記者謝仁傑／綜合報導

上週有不少iPhone用戶傳出手機過熱的耗電災情，科技外媒《MacRumors》就指出，打從4月開始就陸續有災情傳出，網友質疑元凶就是應用程式「Apple Music」，不過卻讓大家束手無策。蘋果官方終於回應，證實災情問題，並提出「唯一」的解決方式。

應用程式 Apple Music 似乎會在背景持續運作，即便沒有開啟該程式，也會造成手機過熱、持續耗電的問題，網友們嘗試了許多方式，包括停用該程式的背景刷新，或是直接刪除該程式，然而似乎都沒有顯著的成效。

就有國外網友表示，‌最近將iPhone 11更新到iOS 13.5.1，「我從未打開後台應用功能，也沒有在Apple Music中下載任何歌曲，希望蘋果能盡快解決這個問題。」

蘋果也終於證實 Apple Music 出了問題，建議用戶事先備份手機，然後恢復原廠設定，並表示這是目前唯一的解決方式。儘管蘋果已經推出iOS 13.6的測試版，但還不清楚是否能修復這個Bug，或是還要等到下一次版本更新才能修復。

iPhone用戶可以透過「設定 > 電池」來檢查iPhone是否也有耗電災情，特別注意在背景App的部分，Apple Music 是否有使用率異常的狀況；而還沒更新至iOS 13.5.1版本的用戶，建議也可以暫且先觀望，以免跟著跳入「吃電大坑」。

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