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iPhone 12包裝盒設計曝光！少2件「標配」、盒身更薄

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▲▼iPhone 12包裝盒設計曝光。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

▲iPhone 12包裝盒較現有機款的更薄。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

 記者王曉敏／綜合報導

自本月初以來，已有不少消息指出蘋果新一代iPhone盒裝將不再納入有線耳機及電源轉接器，科技YouTuber「EverythingApplePro」日前發布的影片整理有關iPhone 12的傳聞，其中也釋出iPhone可能的新盒裝樣貌，預計整體包裝盒尺寸將較現今「薄」上許多。

近來有許多消息稱蘋果將取消為iPhone盒裝配備有線耳機EarPods及「豆腐頭」充電器，包括天風國際證券分析師郭明錤、《日經新聞》及多名爆料達人都有共識。上周爆料達人釋出根據「可靠消息」所製作的iPhone內部盒裝3D渲染圖，深度顯然並不足以放置耳機及充電器。

▲▼iPhone 12包裝盒設計曝光。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

▲iPhone 12盒裝傳不再納入有線耳機及電源轉接器。（圖／翻攝自YouTube／EverythingApplePro）

「EverythingApplePro」日前發布影片整理iPhone 12相關消息，其中也包含了包裝盒內部的概念圖。觀察圖片，整體包裝盒的厚度較現今的更薄，盒子內部的深度也更淺，其中方形區塊將用於放置說明書等文件，圓形區塊則用來放置充電線。

蘋果取消電源轉接器配置的訊息似乎已成定局，而值得一提的是，三星似乎也在考慮相同的事。韓媒《ETNews》取得多名業界人士說法，稱三星也有計畫取消手機盒裝內附贈的充電器。不過三星仍在研究相關可行性，並未確定是否執行，也未有確切的執行時程。

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