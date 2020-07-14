蘋果沒告訴你的iOS 14新內容　相機更新一次看！

▲iOS 14相機應用更新。（圖／記者洪聖壹攝）



記者謝仁傑／綜合報導

即便在WWDC上並沒有特別被蘋果介紹到，但外媒《9TO5Mac》發現，iOS 14為相機帶來了改進和新功能，包括更快的拍攝速度，使用音量增強按鈕控制連拍模式，甚至適用於較舊款iPhone的QuickTake。

蘋果表示，iOS 14的相機上，拍攝第一張照片的速度最高可提高25％，而拍攝兩張或更多照片的速度則可高達90％，人像模式的照片拍攝速度最高可提高15％，所有運行iOS 14的設備都將受益這些增強功能。

在「設定」中可以啟用「優先快速拍攝」的選項，當用按下快門按鈕時，iPhone相機會自行適應圖像處理，iOS將花費更少的時間來改善拍攝效果。此外，iOS 14上的一個新選項可在按下提高音量鈕後拍攝連拍照片，按下降低音量鈕可以開始錄製QuickTake。

iPhone 11和2020 iPhone SE具有QuickTake功能，用戶只需將手指放在快門按鈕上即可開始在Camera應用中快速錄製影片，QuickTake僅適用於iPhone 11，但iPhone XR、iPhone XS和iPhone XS Max的用戶，現在可以在iOS 14上使用QuickTake。

相機設置中還有一個新的「影片格式控制」功能，可讓用戶在啟用後更改影片解析度，之前僅適用iPhone 11，但現在可用於所有運行iOS 14的iPhone；此外，iOS 14提供另一個新選項，允許用戶設置和鎖定的所有照片和影片的曝光度，這樣用戶之後就不再需要一張一張地調整每張照片的曝光水平，不過這項功能僅適用於iPhone XR和更高版本的設備。

針對「夜間模式」蘋果也有所更新，它們沒有更改iPhone 11夜間模式的運作方式，但該功能現在使用內建陀螺儀，使用戶在拍攝過程中保持iPhone穩定。

蘋果今年沒有對iOS相機應用進行重大更改，但是這些更新，將使iPhone上的相機體驗更加出色。

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