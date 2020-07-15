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電池縮水、售價提高　這5個iPhone 12消息恐令果粉失望

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▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲iPhone 12系列近期傳出些許「負面」消息，可能會令果粉感到失望。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新一代iPhone預計於今年秋季亮相，預計屆時將推出4機款，支援5G聯網功能，整體外形則會致敬iPhone 4，採用平坦金屬邊框，令果粉都相當期待，不過近來傳出的部分「負面」消息，可能讓一些用戶難以接受。

電池容量縮水

近日外媒在丹麥的UL Demko、Safety Korea及China's 3C等多個認證平台上挖掘出3款新iPhone的電池規格，這三款手機型號分別為A2471、A2431及A2466，搭配機款，預計iPhone 12系列的電池規格將是：

iPhone 12（5.4吋／2227mAh）

iPhone 12 Max（6.1吋／2775mAh）

iPhone 12 Pro（6.1吋／2775mAh）

iPhone 12 Pro Max（6.7吋／3687mAh）

與iPhone 11系列相比，除了6.7吋機款電量較iPhone 11 Pro Max的3500mAh來得大以外，其他型號對應前代皆略有縮水。

iPhone 12 系列電池全部通過認證，但電量恐比 iPhone 11 低

售價再提高

此前有消息指出，作為入門款的5.4吋iPhone 12售價將僅649美元（約新台幣1.95萬元），較前代iPhone 11的起售價699美元（約新台幣2.1萬元）更便宜，6.1吋iPhone 12售價則為749美元（約新台幣2.25萬元）起，至於兩款iPhone 12 Pro售價則會與前代iPhone 11 Pro相同。

不過分析師Jeff Pu近日發布報告稱，由於5G晶片通訊元件等相關成本較4G產品更高，且新一代機款將全面採用OLED面板，預期5.4吋iPhone 12售價將較iPhone 11上市價格699美元再高出50美元，達749美元；6.1吋iPhone 12起售價格則可能落在799美元（約新台幣2.35萬元）或849美元（約新台幣2.5萬元）。

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盒裝也縮水

近來有許多消息稱蘋果將取消為iPhone盒裝配備有線耳機EarPods及「豆腐頭」充電器，包括天風國際證券分析師郭明錤、《日經新聞》及多名爆料達人都有共識。日前，又有網友爆出蘋果問卷調查題目，問及用戶舊有充電器的處置方式，似乎也暗示了蘋果有意刪除這項配置。

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不支援120Hz螢幕更新率

此前外界普遍預言iPhone 12 Pro系列將具備120Hz螢幕更新率，但日前就已經存否定看法的顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant（DSCC）執行長Ross Young近日再度重申iPhone 12系列不會支援120Hz 螢幕更新率。

據Ross Young的說法，他們的消息中沒有一個人認為iPhone 12 Pro系列將支援120Hz螢幕更新率，並預計至少要等到2021年，蘋果才會在iPhone中搭載。

同時發表不同時上架

投資銀行Wedbush預期，蘋果將維持傳統於9月中下旬舉行發表會，新一代iPhone將在10月初登場，但外界有消息稱到時可能不會4機款一齊上市，而是像iPhone XR、iPhone X一樣，延後開賣。

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