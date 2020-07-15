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中橫一甲子！太管處喜洋洋辦音樂會　邀您8月1日天祥小旅行

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▲音樂會有在地原民樂舞，看見山林文化內涵。（圖／太管處提供，下同）

音樂會有在地原民樂舞，看見山林文化內涵。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年是中橫公路通車60週年，太魯閣國家公園管理處將於8月1日在天祥舉辦「中橫一甲子--幽谷樂音」音樂會，邀請在地原住民族樂舞團體與個人演出。活動當天結合與天祥有約活動，由解說員帶領遊客探訪天祥地區的自然與人文，也有社區文化市集，展售在地有機無毒的農特產品及太魯閣族傳統工藝，歡迎來一趟兼具知性與感性的天祥之旅。

▲音樂會有在地原民樂舞，看見山林文化內涵。（圖／太管處提供，下同）

▲太魯閣族視障歌手白明光。

音樂會演出時間在當天 上午10時至11時30分，地點在天祥福園大草坪，演出的團體包含太魯閣族葛都桑音樂工作室的彼得洛·烏嘎、姬望教會的張素瑞老師、陳孝文先生、太魯閣族視障歌手白明光、以太魯閣族歌舞聞名的三棧國小及峽谷樂團，以及阿美族的花蓮原動力舞蹈團。演出內容包含太魯閣族木琴、口簧琴演奏、傳統歌謠及原住民傳統歌舞等，原汁原味，透過樂舞演出了解原住民族的文化內涵。

▲音樂會有在地原民樂舞，看見山林文化內涵。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣族葛都桑音樂工作室的彼得洛·烏嘎。

除了聽音樂之外，還可以逛逛社區文化市集，上午10時到下午2時，在地的莎吉·哩稿編織工作室、歌勒文傳工作室、烏瑪皮雕工作室等，都將在現場展售太魯閣族的織布、藤編及皮雕文創品；天祥鄰近的西寶、洛韶社區，也將展售在地的有機蔬菜等農特產品，而天祥祥德寺及青年活動中心也都將共襄盛舉。

▲音樂會有在地原民樂舞，看見山林文化內涵。（圖／太管處提供，下同）

▲音樂會節目內容豐富精采。

而為了讓大家可以更深入認識天祥的自然與人文特色，太管處還特別結合與天祥有約活動，上午9時及下午1時30分安排解說志工帶領民眾走訪天祥各角落，探索天祥的故事。

太管處邀請大家， 8月1日相揪到天祥，來一趟充滿在地特色的小旅行。

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