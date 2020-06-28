震災受損歷時7月趕工！花蓮尚志橋完成載重測試　6月30日通車

▲兩輛載有怪手的拖板車總計69 噸，採取三處指定點的靜態載重測試。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市尚志橋兩年前因0206強震造成橋面龜裂、伸縮縫擴張以及橋梁位移的嚴重災情，去年12月1日封閉，歷時7個月修復，即將在30日上午9點半正式通車。尚志橋通車後將可紓解花蓮市至美崙的交通動線，市長魏嘉賢感謝花蓮鄉親在這段施工期間內的配合及包容。

花蓮市公所通車前，邀請大漢技術學院退休王錦華副教授協助指導尚志橋橋梁載重試驗，做為通車前橋梁的安全測試之一。兩輛載有怪手的拖板車6月22日在尚志橋頭等候，一輛總重33噸的拖板車先行上橋，採取三處指定點的靜態載重測試，之後，第二輛總重36噸的拖板車也開上橋面，兩輛合計69噸的拖板車在尚志橋面停留一小時，透過電子水準儀配合條碼水準尺量測監測點的高程，來推斷橋梁在荷載作用下的受力行為與承載能力。

尚志橋的橋齡超過二十年，橋全長為195公尺，共有五座跨橋樑，總計有四個車道，全寬為20米，淨寬為15米，有九支I型預力樑。由於沒有尚志橋的原始設計圖說，因此在進行載重測試時選擇其中兩跨橋梁來做載重試驗，試驗的目的是了解預力大梁的承載能力，同時也了解鉸接版在活載重作用下的開裂情況，如此才能提出改善措施。

▲施工單位已將伸縮縫旁水泥鋪上瀝青。

經研判橋梁加載試驗後，橋梁中央的撓度變化均在合理及安全的範圍內，施工單位已在6月23日將伸縮縫旁水泥鋪上瀝青，同時將紐澤西護欄逐一吊離，並在端午連假期間多次進行安全檢測，目前橋面也已完成道路清洗與標線施做，以因應6月30日通車。

魏嘉賢市長感謝監造與施工單位日夜趕工，還有管線單位的配合，才能夠將尚志橋順利修復完成，這段時間造成用路人不便，也要先跟大家做一個致歉。而在六月三十日通車當天會邀請相關單位先做數據與相關資料的確認，最快會在三十日上午九點半以後通車，感謝大家的耐心等候。

▲橋邊護欄上石獅含橋頭的一對大石獅在內，共有一百五十隻，都是純白色大理石精雕而成，為花蓮的觀光地標之一。

尚志橋當時由營建署設計發包，八十九年十月開工，並在九十年十二月完工，含引道為三百三十五公尺，四線車道共二十公尺寬。總工程經費八千二百多萬，除工程費用六千七百多萬外，其他經費則做為交通號誌、地質鑽探、用地取得及地下管線的用途。

橋邊護欄上石獅是花蓮縣政府在尚志橋完工後，編列經費加設，含橋頭的一對大石獅在內，全部有一百五十隻，都是純白色大理石精雕而成，小石獅有的踩球，有的踩著子獅，面部也都各有表情，姿態造型完全不同，石獅也因此成為花蓮的觀光地標之一。

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