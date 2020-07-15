快訊／川普已簽署《香港自治法案》和行政命令　終止對港優惠待遇

▲美國總統川普稱已簽署法案，及取消對港優惠待遇。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普14日在白宮玫瑰園（Rose Garden）召開記者會，他說稍早已經簽署《香港自治法案》，以及因中國對香港的壓迫性作法，而簽署一項行政命令，終止美方對港的優惠待遇，「香港從現在起會受到和中國大陸等同的待遇」。

綜合外電報導，川普在記者會開始即表示，已簽署《香港自治法案》和一項行政命令，將對港待遇降為和中國大陸無異。之後他針對目前美國累計已達340萬確診數，以及13萬6252人死亡的全球最高數字，他表示疫情爆發之初，美國隨即對中關閉邊境是正確的，有效阻止病毒從中國進入，而如今爆量的確診人數，只是因為美國總篩檢人數已突破4100萬人。

「我們篩檢人數很多，所以確診人數才多，如果我們只篩檢一半，那確診人數只會有一半」，川普表示，政府的作為已將原本會更大量的病死人數降低至現在的情況。他說美國必須撐過疫情，並重申學校要重新開啟的主張。

11月的總統大選時間將近，川普在演講內容中多次抨擊拜登、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），以及民主黨的政策主張。

對於5月底6月以來，全美掀起的佛洛依德之死抗議狂潮，以及民主黨的裁減警力主張，川普則表示「我認為這個國家的警察把工作做得很好」。而美國聯邦政府相隔17年，周一（13日）首度以注射「戊巴比妥」，將一名1996年犯下2大1小殺人案的死刑犯處死，此舉也引起部分法官即各界人士反彈，川普回應，「你知道我對死刑的態度」，並說此做法是「解放死刑犯」。

另外，川普也透露將會簽署一項新的移民法案。對於媒體問到是否有計畫和中國國家主席習近平會面，川普態度堅決地表示，「沒有，我沒有計畫這麼做。」