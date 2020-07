川普連任不利台灣生存！　《華郵》專欄：不願為「小盟友」與北京撕破臉

▲美國總統川普對中態度曖昧不明。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統大選將在11月登場,現任總統川普是否連任、中美關係會如何變化接牽動著全球局勢。《華盛頓郵報》專欄作家直言,若川普連任,台灣將無法生存,因為川普內心依舊認為,不應該為了「小盟友」和強大的貿易夥伴撕破臉。反觀民主黨候選人拜登,更清楚地表達了與川普截然不同的外交政策。

《華盛頓郵報》世界事務專欄作家吉蒂斯(Frida Ghitis)以「Can Taiwan survive a second Trump term?」(台灣能在川普第二任期生存嗎?)為題表示,台灣可能無法在川普的第二任期下生存。吉蒂斯說,川普對中國大陸曖昧不明的態度,可能讓台灣陷入險境。

吉蒂斯提到,北京當局近來動作頻頻,但川普的態度卻始終反覆,不論是在新冠肺炎疫情上,或者是對中的貿易政策,川普的立場都一再改變;例如一邊對中國大陸企業做出制裁,卻又一邊說中國大陸國家主席習近平是他的好朋友。

依照《台灣關係法》,美國誓言抵禦任何進犯台灣的武力威脅,但吉蒂斯也說,川普的外交策略讓他在捍衛盟友方面,不是非常感興趣,「他(川普)可能會被說服協防(台灣),但內心依舊認為,不應該為了『小盟友』和強大的貿易夥伴撕破臉。」

美國前國安顧問波頓(John Bolton)也在新書《事發之室-白宮回憶錄》提到,川普就時常指著麥克筆筆尖說「這是台灣」,然後指著總統辦公桌說「這是中國」。波頓則寫道,「美國對另一民主盟友的承諾與義務不過如此。」

吉蒂斯認為,另一位候選人拜登(Joe Biden)的外交策略可能更有利於台灣,因為他已在台灣1月大選後,公開祝賀,並表示「台灣因為自由和開放而強大,並呼籲白宮應持續與台灣等其他民主政體強化關係。」

吉蒂斯也強調,不論美國大選結果如何,台灣仍需積極強化軍事能量,因為這一切都不是保證。

Opinion | Can Taiwan survive a second Trump term? - The Washington Post https://t.co/ZGxNBlIA9b