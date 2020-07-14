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美國「準備中止」香港引渡協議　國會主要議員支持：防火牆被摧毀

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▲▼香港中環摩天大樓林立。（資料照／路透）

▲香港中環摩天大樓林立。（資料照／路透）

記者王致凱／綜合報導

中國在香港實施《港區國安法》之後，美國官員透露，川普政府正準備中止美國與香港之間的引渡協議。美國前官員和國會幕僚向《外交政策》（Foreign Policy）表示，此決定最快可能在幾周內公布，屆時美中緊張關係預料將再度升溫。

美國總統川普今年5月曾表示，由於北京更嚴格控制香港，美國政府將改變與香港關係，包括雙方引渡協議、出口管制和貿易關係等。

除此之外，川普政府近期也在其他方面加大了與北京抗衡的力度。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）13日宣布，美國正式反對中國在南海某些特定領土的主張，指責中國在南海的行動為「非法」。

白宮和國務院都沒有針對中止引渡協議一事發表評論，不過該主張獲得國會主要議員支持。美國國會已經通過香港自治法案，將對執行港區國安法的中方官員和港警祭出制裁，同時也對涉及相關金融活動的金融機構制裁。

美國聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）表示，「中共摧毀了中港司法體系之間的防火牆」。麥考爾說，將美國人引渡到香港已經不再安全，可能在中國境內面臨虛假指控和審判。

參議院外交關係委員會主席里契（James Risch）指出，中止美國與香港引渡協議，此決定符合川普政府重新評估美港關係的政策。《外交政策》指出，在《港區國安法》生效後，澳洲、加拿大已相繼中止與香港引渡協議，代表香港值得信賴的司法系統在西方人士眼中已經成為歷史。

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