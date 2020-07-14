美國發南海聲明！陸外交部千字反擊：中方從不謀求建立「海洋帝國」

▲南海爭議不斷。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院蓬佩奧（Mike Pompeo）13日發聲明稱，北京對南海大部分海域的主張「完全非法」，其透過霸凌手段進行控制的行為也不合法。對此，中國外交部發言人趙立堅今（14）日千字反擊，並批「美國唯恐南海不亂，千方百計挑動是非」，還強調「中方從來不謀求在南海建立『海洋帝國』」。

針對蓬佩奧的聲明，趙立堅表示，美方罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違背美國政府在南海主權問題上不持立場的公開承諾，違反和歪曲國際法，蓄意挑動領土海洋爭端，破壞地區和平穩定，這是不負責任的做法。

「美方在聲明中稱中國於2009年才正式宣布南海斷續線，這完全不符合事實。」趙立堅解釋稱，中國政府早在1948年就正式公佈了南海斷續線，在很長時間裡沒有受到任何國家質疑。中國在南海的領土主權和海洋權益有充分歷史和法理依據，符合有關國際法和國際實踐。

趙立堅強調，中方從來不謀求在南海建立「海洋帝國」，始終平等對待南海周邊國家，在維護南海主權和權益方面始終保持著最大克制；與此相反，美國拒絕加入《聯合國海洋法公約》，在國際上頻頻「退群毀約」，頻繁派遣大規模先進軍艦軍機在南海大搞軍事化，推行強權邏輯和霸道做法，「才是本地區和平穩定的破壞者和麻煩製造者，國際社會看得十分清楚」。

「中方在南海仲裁案及其所謂裁決上的立場是一貫的、明確的、堅定的。仲裁庭違背『國家同意』原則越權審理，在事實認定和法律適用上有明顯錯誤，很多國家都提出質疑。」趙立堅指出，美方藉炒作仲裁案來服務自身政治目的，是對國際海洋法的濫用，中方絕不接受。

趙立堅說，當前在中國和東盟國家的努力下，南海局勢總體穩定，各國不僅遵守《南海各方行為宣言》，還正加緊商談更有約束力的《南海行為準則》，共同維護南海和平穩定和航行自由，相關磋商取得積極進展。

他認為，美國作為域外國家，出於一己私利，唯恐南海不亂，千方百計在南海挑動是非，興風作浪，離間地區國家同中國的關係，干擾破壞中國與東盟國家維護南海和平穩定的努力。

趙立堅還抨擊，美方聲明更刻意扭曲出席2010年東盟地區論壇外長會中國代表的發言，「事實上，中國代表在會上表示，中方始終主張國家不分大小一律平等，有關爭議的解決應根據是非曲直，由直接當事方通過談判磋商和平解決。美方挑撥離間的圖謀絕不會得逞。」

最後，趙立堅敦促美方「停止在南海問題上製造事端，不要在錯誤道路上越走越遠。中方將繼續堅定依法維護自己的主權和安全，堅定維護與地區國家的友好合作關係，堅定維護南海的和平穩定。」

蓬佩奧13日發表聲明正式否決大部分中國對南海的主張，並認為，北京對南海大部分海域的主張「完全非法」，其透過霸凌手段進行控制的行為也不合法。

「全球不會允許北京視南海為自己的海上帝國。」蓬佩奧指出，美國與東南亞盟友、夥伴站在一起，捍衛這些國家對近海資源的主權權利，此舉符合國際法。

▲解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）



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