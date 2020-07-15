沒有帳篷與天幕就不是露營！各式設計逸品滿足你的休閒假期

近來戶外露營、體驗自然大熱，當周末朋友約露營，想必內建設計魂的你必然會蠢蠢欲動，思考著要攜帶些什麼了──從帳篷、炊具、瑞士刀到星燈，瘋設計為您蒐羅了各式露營設計逸品，讓露營假期既便利美好，又充滿設計人的驕傲。

沒有帳篷與天幕的露營，不是露營

露營最基本元素帳篷，不僅耗費許多人力設立，且多是千篇一律的造型，Camping Doughnut絕對不一樣──當這個易於安裝、能靈活配置的甜甜圈帶進露營地，必定吸引路人的目光。然而如果你或你的夥伴想要在帳棚裡飽覽滿天星空，就得推薦Pierre Stephane Dumas設計的透明球型帳篷Crystal Bubble了，在視線全然無阻狀態下，又擁有私人空間感，特別適合觀星營地。

▲（圖／上為Camping Doughnut，下為Crystal Bubble）

搭好帳篷，你可能想著白日到傍晚的炊事及活動，總需要個天幕，才能不畏晴時多雲偶陣雨的天氣。SNOW PEAK Land Station天幕帳設計簡約，卻能拉撐出不同造型變化，並有防水套、遮光顏料等加工，無論營地尺寸大小、陽光多燦爛，都能依其特具彈性的風格姿態現身，並在內部營造出涼爽清新的舒適空間。

▲（圖／SNOW PEAK Land Station）

民以食為天，花枝招展的炊具

空間搭好，露營重頭戲即是燒烤煮飯了！這不能不提雲林科技大學在2012年得IF設計獎的便攜式廚具Green Cooker。該戶外炊具僅用太陽能與水，即能在任何地方烹飪，既方便又環保，再加上可將80%陽光轉化為能量的GoSun Sport，不僅蒸烤油炸，連竹筒飯也能一併做好。如果露營當天氣候不佳，你又帶上了烹飪鍋，WrapStove能如毛巾般纏繞鍋具，風太大、陽光不足，都不會是炊煮失敗的原因！

▲（圖／從上到下依序為Green Cooker、GoSun Sport、WrapStove）

當然，有人認為架上鍋架才有野炊趣味，lad Achi宛如澳大利亞紅背蜘蛛的不銹鋼爐架Katipo，能使人確切感受到自己正在自然之中。而倘若你既要野炊感又不願過度麻煩，能如花般展開的爐灶HexA，既輕巧便利又充滿趣味詩意。倘若你是顏值取向，入圍2013年iF的概念設計獎Ziggle燒烤爐，更讓人要從出發前就開始想像露營的美好。

▲（圖／從上到下依序為Katipo、HexA、Ziggle）

想帶又要不占位：極致廚具周邊與瑞士刀

雖說露營用品能簡省就不帶，但想要妥善處理食材，砧板還是必備的，2018年紅點概念獎的得主Gami由摺紙概念發想設計，只要三個步驟，即能將砧板變成刀套，不多占一丁點空間。而廚房用具何其多，Gentlemen’s Hardware小小的Kitchen Multi Tool配置12種日常廚具，甚至，再帶上能將各種香料壓成條片的E-Seasoner，讓野炊料理也能很講究。

▲（圖／從上到下依序為Gami、Kitchen Multi Tool、E-Seasoner）

然而，露營不僅野炊需要工具，你可能隨時接獲各種切割、刺穿、打磨、開啟、點火等任務，Full Windsor的Muncher即裝入10個不同的露營設備，還有湯匙、刀叉功能。但如果你想要形制簡單俐落的物件，可能會喜歡只有2.24英吋、如有力鳥爪般的Falcon，它功能強大卻也能隨意吊掛或放在口袋裡，無須擔心傷到人。為防有任何意外，可能還是隨時備妥滅火器，Philip Andersson設計的簡單流線設計，單手即能操作，能為戶外露營的安全多備一份保險。

O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

O’GLAMPING位於墾丁貓鼻頭公園旁，一座景觀獨特的露營莊園。距離白沙灣海灘、後壁湖漁港僅需5-10分鐘車程，可以輕鬆前往墾丁最受歡迎的熱門沙灘戲水、盡情享受浮潛等水上水下活動的樂趣。

▲（圖／O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園）

（完整文章請看瘋設計）

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