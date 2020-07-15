　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

沒有帳篷與天幕就不是露營！各式設計逸品滿足你的休閒假期

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

近來戶外露營、體驗自然大熱，當周末朋友約露營，想必內建設計魂的你必然會蠢蠢欲動，思考著要攜帶些什麼了──從帳篷、炊具、瑞士刀到星燈，瘋設計為您蒐羅了各式露營設計逸品，讓露營假期既便利美好，又充滿設計人的驕傲。

沒有帳篷與天幕的露營，不是露營

露營最基本元素帳篷，不僅耗費許多人力設立，且多是千篇一律的造型，Camping Doughnut絕對不一樣──當這個易於安裝、能靈活配置的甜甜圈帶進露營地，必定吸引路人的目光。然而如果你或你的夥伴想要在帳棚裡飽覽滿天星空，就得推薦Pierre Stephane Dumas設計的透明球型帳篷Crystal Bubble了，在視線全然無阻狀態下，又擁有私人空間感，特別適合觀星營地。

▲▼ 。（圖／記者開物整合設計股份有限公司攝）

▲（圖／上為Camping Doughnut，下為Crystal Bubble

搭好帳篷，你可能想著白日到傍晚的炊事及活動，總需要個天幕，才能不畏晴時多雲偶陣雨的天氣。SNOW PEAK Land Station天幕帳設計簡約，卻能拉撐出不同造型變化，並有防水套、遮光顏料等加工，無論營地尺寸大小、陽光多燦爛，都能依其特具彈性的風格姿態現身，並在內部營造出涼爽清新的舒適空間。

▲（圖／SNOW PEAK Land Station

民以食為天，花枝招展的炊具

空間搭好，露營重頭戲即是燒烤煮飯了！這不能不提雲林科技大學在2012年得IF設計獎的便攜式廚具Green Cooker。該戶外炊具僅用太陽能與水，即能在任何地方烹飪，既方便又環保，再加上可將80%陽光轉化為能量的GoSun Sport，不僅蒸烤油炸，連竹筒飯也能一併做好。如果露營當天氣候不佳，你又帶上了烹飪鍋，WrapStove能如毛巾般纏繞鍋具，風太大、陽光不足，都不會是炊煮失敗的原因！

▲（圖／從上到下依序為Green CookerGoSun SportWrapStove

當然，有人認為架上鍋架才有野炊趣味，lad Achi宛如澳大利亞紅背蜘蛛的不銹鋼爐架Katipo，能使人確切感受到自己正在自然之中。而倘若你既要野炊感又不願過度麻煩，能如花般展開的爐灶HexA，既輕巧便利又充滿趣味詩意。倘若你是顏值取向，入圍2013年iF的概念設計獎Ziggle燒烤爐，更讓人要從出發前就開始想像露營的美好。

▲（圖／從上到下依序為KatipoHexAZiggle

想帶又要不占位：極致廚具周邊與瑞士刀

雖說露營用品能簡省就不帶，但想要妥善處理食材，砧板還是必備的，2018年紅點概念獎的得主Gami由摺紙概念發想設計，只要三個步驟，即能將砧板變成刀套，不多占一丁點空間。而廚房用具何其多，Gentlemen’s Hardware小小的Kitchen Multi Tool配置12種日常廚具，甚至，再帶上能將各種香料壓成條片的E-Seasoner，讓野炊料理也能很講究。

▲（圖／從上到下依序為GamiKitchen Multi ToolE-Seasoner

然而，露營不僅野炊需要工具，你可能隨時接獲各種切割、刺穿、打磨、開啟、點火等任務，Full Windsor的Muncher即裝入10個不同的露營設備，還有湯匙、刀叉功能。但如果你想要形制簡單俐落的物件，可能會喜歡只有2.24英吋、如有力鳥爪般的Falcon，它功能強大卻也能隨意吊掛或放在口袋裡，無須擔心傷到人。為防有任何意外，可能還是隨時備妥滅火器，Philip Andersson設計的簡單流線設計，單手即能操作，能為戶外露營的安全多備一份保險。

O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園

O’GLAMPING位於墾丁貓鼻頭公園旁，一座景觀獨特的露營莊園。距離白沙灣海灘、後壁湖漁港僅需5-10分鐘車程，可以輕鬆前往墾丁最受歡迎的熱門沙灘戲水、盡情享受浮潛等水上水下活動的樂趣。

▲（圖／O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園） 

（完整文章請看瘋設計

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由瘋設計授權報導，未經同意禁止轉載。

ET快訊
台中港墜海4死「最後身影」曝！歡唱離場...24分鐘後命喪大
三倍券「為何不能在超商24小時領取」？　背後超暖原因曝
台中港墜海4死！5兒女現場招魂…擲無筊哭喊「爸回來！」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

振興券上路首日　百貨人潮增2成　開店2小時「直接梭哈」破500名

沒有帳篷與天幕就不是露營！各式設計逸品滿足你的休閒假期

三倍券聰明購入SK-II青春露等保養神器！還在觀望的人快跟上！

2迷彩+5色中衛口罩現貨到　7/16電商3波開賣時段整理快記

比漾廣場振興券「買3千元送100元」還能抽獎　27櫃推專屬優惠最多買一送一

近500坪「彩虹幼兒園」　獨立教室、遊戲區就像奇幻樂園

神級「咔滋雞皮」回歸首日排隊！肯德基「買1送1」倒數2天

東區高CP值火鍋店！　昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選

台中購物節聯手東森購物　8倍東森幣限時回饋、滿500元再抽千萬豪宅

青汁尬出盛夏手搖飲口味清爽！　鮮茶道菠派系列新上市

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

開車最高境界！她開隱形車練習 倒車轉「空氣方向盤」入庫網笑翻

振興券上路首日　百貨人潮增2成　開店2小時「直接梭哈」破500名

沒有帳篷與天幕就不是露營！各式設計逸品滿足你的休閒假期

三倍券聰明購入SK-II青春露等保養神器！還在觀望的人快跟上！

2迷彩+5色中衛口罩現貨到　7/16電商3波開賣時段整理快記

比漾廣場振興券「買3千元送100元」還能抽獎　27櫃推專屬優惠最多買一送一

近500坪「彩虹幼兒園」　獨立教室、遊戲區就像奇幻樂園

神級「咔滋雞皮」回歸首日排隊！肯德基「買1送1」倒數2天

東區高CP值火鍋店！　昆布火鍋、銅盤烤肉想吃什麼自由選

台中購物節聯手東森購物　8倍東森幣限時回饋、滿500元再抽千萬豪宅

青汁尬出盛夏手搖飲口味清爽！　鮮茶道菠派系列新上市

華碩AIoT團隊攜手艾訊、金豐機器　聚焦智慧製造打造「沖壓瑕疵檢測方案」

SBL／看好斑霸成大球員　邱大宗盼為中華隊輸送人才

國內旅遊更要買旅平險！產險業推加碼方案　租車自駕可投保「短期租借車保險」

蔡詩芸產後首次合體王陽明閃瞎　大讚老公穿lululemon翹臀性感

樓中樓還是超夯！裝修大不同「知識掃盲文」來了…入住之後才知道好

振興券上路首日　百貨人潮增2成　開店2小時「直接梭哈」破500名

英知名藝術家扮清潔工潛入地鐵塗鴉　新冠肺炎為創作主題

境外生返台不到1%　教育部：22日起境外學位新生也可來台

連睡覺都夢到自己奪金！　「拳擊女王」陳念琴二度征奧目標明確

被控故意輾斷少年手腳　三峽警反駁：絕非事實...避免引爆瓦斯桶才緊急倒車

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

消費熱門新聞

三倍券領取首日太多人領！超商收通知喊卡：關閉系統領券

量販超市「三倍券優惠」一次看

實測／超商領三倍券「插健保卡14秒」到手！

搶特殊色口罩　6大MIT品牌也有秒殺限定款

小7三倍券預購SWITCH＋健身環

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

超商領三倍券首日順爆！她幫父領怨太勞民傷財

瘋狂放大40倍！超商、通路「三倍券加碼優惠」一次掌握

全聯振興月！連4周百種商品破盤

神級「咔滋雞皮」買1送1倒數2天

明天就能領三倍券了！4大超商優惠懶人包

中衛成人8色、兒童2色　電商11點開賣

直擊／實體三倍券領券小7又轉圈

摩斯慶7/22大暑日「大薯買1送1」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

畢旅合照多2人！「無臉藍衣男」躲在背後

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面