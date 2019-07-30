花蓮榮家辦長照！以蔣山青為名　成立東部第一所日照中心

▲花蓮榮譽國民之家主任方矩拜會花蓮市長魏嘉賢。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮榮譽國民之家主任方矩30日拜會花蓮市長魏嘉賢，並向各里里長說明榮家最近開辦山青日照中心的服務內容。花蓮榮家開辦的日照中心，以長年捐款榮家的榮民「蔣山青」為名，成立「山青日照中心」正式啟用，同時開放一般民眾申請。



陸軍上士退伍長年住在花蓮榮家的蔣山青先生，抱持取之於國家，用之於榮家的精神，靠著每月微薄就養金從2013年持續捐款改善榮家設施，因此花蓮榮家特別以他為名，設置了「山青日照中心」。

▲花蓮榮譽國民之家主任方矩透過市公所里長聯繫會報，轉知榮家長照服務訊息給社區里民。

方矩表示，為響應國家長照2.0政策，共同建置花蓮地區長照服務網，花蓮榮家「山青日照中心」是輔導會在東部地區成立的第一所日照中心，服務對象為在地失智、失能長者，提供日常生活照顧、健康促進活動、生活自立訓練、餐點提供及交通接駁等服務。



方矩希望透過市公所里長聯繫會報轉知榮家這項服務給社區里民，若有相關需求，可以向榮家洽詢。他並強調，山青日照中心和C級長照巷弄站並不衝突，除了有各項設施及豐富的團體課程之外，還提供醫療照護，適合六十五歲以上失能老人，失能身心障礙者，五十五歲以上失能原住民，五十歲以上失智症患者，以及在日常生活需他人協助的獨居老人或衰弱老人。



魏嘉賢表示，方主任擔任花蓮榮民服務處處長時，對於榮民、榮眷及遺眷的照顧相當用心，如今高升為榮家主任，服務的對象除了榮民之外，還包括一般民眾，市公所未來仍會持續和花蓮榮家緊密合作，在C級長照巷弄站繼續提供社區長者更好的照護服務，讓福氣站及關懷據點成為銀髮族最大支柱。