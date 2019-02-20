嘉義太保日照中心揭牌　翁章梁：目標是一鄉鎮一中心

▲▼ 由嘉義基督教醫院設立的太保日照中心20日掛牌成立，翁章梁喊出一鄉鎮一日照中心。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市日間照顧中心20日由嘉義縣翁章梁、太保市長黃榮利、縣議員林緗亭、戴光宗、賴瓊如、詹琬蓁以及嘉義基督教醫院長姚維仁主持揭牌，老人家載歌載舞，場面熱鬧。翁章梁感謝嘉義基督教醫院的支持，讓嘉義縣邁入第10間、同時也是太保市的第1間日間照顧中心。中心規劃有無障礙照護設備和寬敞的休憩與復健空間，並打造開放式的咖啡小站，提供社區長輩舒壓喝咖啡及獲取長照資訊，將成為長輩的第二個家。

嘉義縣老年人口為9萬6,846人，佔全縣人口19.12%，全國比例最高，加上就業人口長期外流，太保市至今未設立社區式日間照顧中心，無法解決老人日照需求的家庭，照顧者的壓力也無法獲得紓解。

太保日照中心裏特別打造了一個特別打造開放的咖啡小站，提供社區民眾及家屬舒壓喝杯咖啡並可提供相關長照資訊，更有運動復健等器材，透過運動讓長輩訓練手腳，肘、肩、關節的大肌肉群，加強肌耐力及提升認知功能。

翁章梁表示，嘉義縣日照中心佈建已擴展至新港鄉、民雄鄉、鹿草鄉、梅山鄉、溪口鄉、大林鎮、朴子市、竹崎鄉、水上鄉、太保市等10鄉鎮市，其他鄉鎮日照中心陸續籌設中，未來縣府目標是一鄉鎮一日間中心，提供更多在地長輩免於跨鄉鎮或使用外縣市日照服務，建構在地化、全人照顧。



翁章梁指出，太保日照中心可服務32位失能或失智長輩，並配有兩名專業社工師服務，來到這就像和厝邊抬槓一起作伙做運動，讓家人專心打拚事業，不用擔心無人照顧，老勢大和家屬都能獲得實質幫助。



基督教醫院說，感謝中央補助200萬和縣政府幫忙改善無障礙空間，未來太保日照中心會提供日常生活照顧服務、餐飲及營養、交通接送服務、福利及醫療諮詢等五項服務，成為一個很溫馨的照護空間。