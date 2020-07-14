22歲樹林男玩大冒險輸了　搭訕路人牽手「親2下竟舌吻」下場出爐

▲監視器拍下男子和女子牽手。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

可別玩過頭！新北市樹林一名22歲男子深夜和朋友玩大冒險，結果玩輸在朋友起鬨下，隨機搭訕陌生女子牽手散步，他見對方沒拒絕牽手，沒想到趁她不注意，一連兩度強行親嘴舌吻，嚇得對方立刻報警逮人。男子供稱是欣賞這名女子，認為她頗有姿色才會臨時起意，被依性騷擾罪嫌判拘役40天。

《東森新聞》報導，監視器畫面拍下深夜巷弄內，一名年輕男子與女子手牽手散步，周邊人車往來，看似沒有異狀，但他們兩人根本不認識，而且就在監視器死角處，女子控訴還被性騷擾。

事發在樹林車站旁的一處公園外頭，當時男子和朋友玩大冒險玩輸，懲罰是找一名陌生女子隨機牽手並親吻臉頰，於是他搭訕一名陌生女子並表明來意，請求對方讓他親臉頰、牽手散步。

▼監視器拍下男子和女子牽手。（圖／東森新聞）

這對男女牽手散步走進公園內，男子趁對方卸下防衛，突然間親了女生的嘴巴一下，他見朋友起鬨說「沒看到，要親第二次」，就真的親了第二次。女子驚嚇推開男子後打電話報警，讓對方立刻逃離現場。

轄區警方循線調閱監視器追查，迅速找到男子，將他帶回警局偵訊。警方回應，男子到案後認罪，並供稱是欣賞這名女子，認為她頗有姿色，才會臨時起意親她的嘴兩次。如今，法官依性騷擾罪判拘役40天。

▼事發在樹林車站旁的一處公園外頭。（圖／東森新聞）

但律師劉韋廷提醒，像這樣以為只是好玩，如果更過火恐怕涉及強制猥褻重罪。他舉例，如果男子跑過去偷親女生，比較容易是性騷擾；那如果是拉她過來，那對方也表達反抗，硬把她抓起來親吻，就比較容易構成強制猥褻。

比較法條，性騷罪是2年以下徒刑，或拘役、併科10萬以下罰金；但如果是強制猥褻罪，最重判5年徒刑，且周邊起鬨教唆的友人也涉及刑責。