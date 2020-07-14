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女秘書「公開信」曝光！淚訴遭首爾市長變態「吻膝」心境：連死都不敢

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▲▼已故市長朴元淳13日出殯。（圖／達志影像／美聯社）

▲已故市長朴元淳13日出殯。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著南韓首爾市長朴元淳9日輕生，警方也宣布終結性騷擾案偵察。對此，聲稱4年來遭性騷擾的前市廳女秘書在信函中透露出濃烈的絕望感，認為自己只是想讓加害者道歉、接受法律制裁，卻未料到自己被迫承受朴元淳支持者在網路上的謾罵、肉搜等二度傷害。她表示，即便50多萬名國民在青瓦台發起連署反對高規格「市葬」，卻仍不敵龐大權力掩蓋一切犯罪事實。

朴元淳13日上午7時30分（當地時間）從首爾大學醫院出殯，一小時後至首爾市廳8樓舉辦追悼告別式，隨後便移靈至位於慶尚南道昌寧的家鄉進行火化。

▲▼被害女秘書辯護律師金在蓮13日下午召開記者會，呼籲大眾停止二度傷害。（圖／翻攝自韓國女性熱線粉專）

▲被害女秘書辯護律師金在蓮13日下午召開記者會，呼籲大眾停止二度傷害。（圖／翻攝自韓國女性熱線粉專）

該日下午，被害女秘書的辯護律師金在蓮（김재련）在首爾恩平區「韓國女性熱線」召開記者會，向媒體說明女秘書受市長性騷4年的血淚過程，而「韓國性暴力諮商所」副所長金惠正（김혜정，音譯）在女秘書未出席記者會下，代為朗讀公開信。

女秘書在信函中大聲疾呼，表示自己在龐大權力前只是渺小又無力的存在，只能期盼受到法律公正平等地保護，使自己與家人能回到過往寧靜的日常生活。

＊以下為受害女秘書的公開信：

「我曾傻傻以為隻手能遮天，如今卻只感到相當懊悔。沒錯，受害當下我就應該要對外界放聲大喊、放聲大哭，並向警方報案坦承一切事實。如果真這麼做的話，也許現在的我可能不會感到自責，所以我感到無比後悔。

在長時間沉默下，我非常疲倦、獨自承受著一切痛苦。我並不奢望世界能變得多美好，我只期望這個世界能更有『人味』，能讓自己有尊嚴、活得像個人。渺小又無力的我，只是想在面對龐大權力威脅時，仍能受到公正、平等的法律保護。我幻想著，能在安全受到保障的法庭內，對他大聲呼喊「別再這樣做」；幻想著，能對他歇斯底里地說出『我好累』。

我想原諒他，在大韓民國這個法治國家中，讓他接受法律的制裁，並接受他的道歉。在向警方遞出告訴狀、徹夜接受警方調查的那一天，我的尊嚴再次被踐踏了，然而他卻同時放下身為人的尊嚴。死亡兩字，是即便在被騷擾的那段痛苦時間中，也無法隨意脫口而出的話語。我不敢傷害那些深愛我的人，因此我感到相當失望。

到現在仍不敢置信，希望故人一路好走。我曾猶豫我的舉動，是否會讓更多人受傷。然而即便超過50萬名國民在青瓦台官網連署呼籲，卻無法改變現實。這讓我想起當初所承受的巨大壓力，令人深感窒息。事實真相遭嚴重惡意扭曲、各種胡亂揣測也隨之起舞，在此我以恐懼又沉重的心靈提筆思考。未來我該怎麼活下去？不過我也是人、是一個活生生的人，我希望我與我家人的痛苦能被治癒，恢復以往安全的日常生活。以上。」

▲▼朴元淳治喪委員會呼籲，應停止召開記者會討論相關性騷案件。（圖／達志影像／美聯社）

▲朴元淳治喪委員會呼籲，應停止召開討論相關性騷案件之記者會。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，在金在蓮律師等人宣布該日下午召開記者會，呼籲大眾停止對被害女秘書的二度傷害前，朴元淳治喪委員會曾呼籲停辦記者會，「家屬正經歷生離死別，在所有喪葬程序結束以前，我們呼籲（韓國女性熱線）能斟酌停辦記者會。」

▼金惠正在記者會中朗讀被害女秘書留下的公開信（約始於影片21分10秒）

►市長吻女秘書膝蓋「呼呼」！警搜出朴元淳生前「新款唉鳳」：修復性騷證據
►死了也要查到底！首爾市長朴元淳今出殯　女秘書聲明淚訴4年性騷煉獄

►四季皆適合，不用換來換去

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