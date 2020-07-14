真人版狼來了！機車男「當街強搶小孩」嚇壞她　真相曝光：網紅在造假

▲一名湖南網紅自導自演，上演一場「搶孩子」的戲碼引發關注。（圖／翻攝自有料視頻）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

現在網路上有許多人想爆紅，但用這個方法真的相當不道德！湖南省芷江縣近日瘋傳一段影片，有一名女子抱著小孩在街上走動，突然衝出兩名男子騎著機車，企圖搶走小孩，影片讓許多家長相當恐慌，也引來警方關注。結果最後卻爆出，根本是一名龔姓網紅自導自演，讓網友怒嗆「想出名想瘋了！」

近日一段「兩名男子搶寶媽懷中小孩」的影片在大陸瘋傳，點擊率高達25萬次。畫面中可以看到，有監視器拍下一名女子手抱著小孩在街上行走，突然有一台機車從後方竄出，上面坐著兩名男子，但這兩男並不是經過而已，只見後座男子突然一個伸手，看準女路人懷中的小孩就要搶。

這個舉動嚇壞女方，她趕緊抱緊孩子，和對方一陣拉扯，過程中瘋狂地拍打機車後座男，制止小孩被搶走。最後對方見任務失敗，急忙催油門、迅速逃走。結果沒想到，這段影片馬上被爆料「真相竟是……有人自導自演！」

這段「網紅為流量自導自演搶小孩」的影片，引發外界議論。芷江警方介入調查，證實一名龔姓網紅自導自演，發布這段「搶小孩」的影片，想吸引觀眾的注意、賺取流量。警方約談時，龔姓網紅承認給大眾帶來不必要的恐慌，答應會下架影片，並與當局簽署保證書，不會再拍攝類似的題材。

事件一出，引發網友熱議，「這種垃圾就應該判刑，為了流量消耗老百姓的同情心和善意」、「聽過狼來了的故事嗎」、「如今自導自演多了去了，很多自媒體、營銷號發的東西都別太當真」、「這些人為了熱度，真的是什麽都幹得出來，真的不明白這些人的腦回路，流量有這麽重要嗎？虛無縹緲的東西。」

據了解，大陸許多網紅近年常為了點閱率編故事，像是坐擁483萬粉絲的韓姓女網紅，曾與前夫離婚、複婚再離婚，為的就是搏版面；不僅如此，她還對外宣稱患上憂鬱症，這些事件讓粉絲失望透頂，也引爆爭議。