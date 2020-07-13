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公司喊「全體業績不佳」！員工遭罰吃死神辣條　妹子1554字控：險昏死

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▲▼ 。（圖／翻攝自女員工微博）

▲員工被公司罰吃辣條，結果馬上造成胃部抽搐、送醫急救。（圖／翻攝自女員工微博）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

都說員工是公司的重要資產，大陸卻有一間公司爆出爭議。成都一間財稅公司前員工爆料，業績不達標的話，不僅要被罰吃「死神辣條」、被迫爬山，事後可能遭辭退。更傻眼的是，公司還威脅員工不要做無謂的抵抗，事件引起網友撻伐。

該名前女性員工在微博發表1554字的控訴，明明個人業績已經達標，但公司卻以全體員工沒達標為理由，罰他們吃辣椒、檸檬等食物，甚至罰跑步。而這一次罰吃「死神辣條」，比之前的還要命，「我本身是四川人，我們都沒有見過這種辣條，就以為單純是辣條零食。」

沒想到一吃完辣條，她的胃部就開始疼痛抽搐、全身冒冷汗，之後和另一名同事一起被送往醫院，過程中陷入昏迷，搶救2個多小時才清醒。

事後她意外得知，長官竟然早就知道這款產品不能吃，只能含在嘴裡，聲稱吃完2包辣條就可以喝水。但她個人吃了之後，不僅送醫急救，還每天晚上肚子痛、沒辦法入睡，再度就醫後發現，是辣條造成胃痛。讓員工更心寒的是，在吃的時候，長官還曾訕笑員工們「吃不了辣」。

▲▼ 。（圖／翻攝自女員工微博）

▲女員工將事件發在微博，引發討論。（圖／翻攝自女員工微博）

據悉，「死神辣條」被形容是世界神辣，製作原料為卡辣羅萊納死神辣椒（Carolina Reaper），產品曾吸引很多人挑戰，但因為實在是太辣了，許多人嘗試後都出事，輕則臉腫成一大塊，嚴重的甚至送進加護病房搶救。

事件發酵不久後，當地警方介入調查，該間公司隨後在微博發表「近期出現死神辣條誇大網絡言論」的聲明，稱公司向來視員工與客戶為生命，對於懲罰員工吃「死神辣條」等言論，是意圖誹謗並誤導網友，強調已經展開調查。

聲明一出，網友卻絲毫不買帳，紛紛留言開批，「真是太生氣了，死皮不要臉的公司」、「說話講證據，人家既然拿出了證據，你們這邊就不能拿出來被誹謗的證據？拿不出還喊冤」、「是真事！我朋友就在這家公司，五月份時候跟我說的都沒當回事！臭不要臉還說人家誹謗。」

也有人為員工留言打氣，「支持維權」、「除結清工資和提成外，公司仍需要支付經濟補償的，支持你維權，有什麽需要幫助，可以找我，我是一名律師」、「小姐姐，你要帶上熱搜的標題，不然別人，很難看到的，心疼你。」

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