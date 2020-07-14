熱帶低壓不排除明登陸台灣！「2地區」整天斷續有雨　午後降雨熱區曝

▲受到熱帶低壓影響，南部、東南部注意整天性陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

位於巴士海峽的熱帶性低氣壓逐漸北上，明（15）日上午中心可能從南部陸地登陸或從恆春半島近海掠過，但由於其結構不完整，無論登不登陸，都不會有狂風暴雨的狀況，但南部、恆春半島及東南部要留意整天會有短暫陣雨或雷雨。

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▲一張圖看熱帶性低氣壓影響程度。（圖／中央氣象局）

氣象預報員王品翔表示，隨著熱帶低壓持續接近，晚上南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後至晚間要注意在各地山區及南部地區有局部大雨發生的機率。

▲熱帶性低氣壓明天可能從恆春半島至屏東一帶登陸，替南部、東南部帶來整天陣雨或雷雨。（圖／中央氣象局）

至於熱帶低壓未來的路徑及其影響，氣象局表示，熱帶低壓中心明上午可能登陸台灣南部陸地，機率最高是從恆春半島至屏東一帶登陸，但也不排除從恆春南邊近海掠過，最主要影響是會為南部、東南部造成整天性陣雨或雷雨，其他地區則維持多雲到晴天氣。

▲氣象局7/14 20:00~7/15 20:00定量降水預報。（圖／中央氣象局）

明天南部、東南部因為降雨影響，高溫下降至33-34度，但其他地區包含中部以北內陸、大台北盆地以及宜花等，仍要留意有36度以上高溫發生。午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

▲氣象局持續發布高溫燈號，15日中午前後花蓮縣縱谷、台北市、新北市，以及新竹縣、彰化縣、南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（圖／中央氣象局）

周四熱帶低壓就會消散離開，環境場以西南風為主，中南部清晨至上午留意局部短暫陣雨，其他地區則為多雲到晴高溫炎熱。

其中，周四、五東南部要注意有局部焚風發生機會；周日到下周二，太平洋高壓再度增強，南部清晨有零星降雨，其他地區晴到多雲、高溫炎熱，午後山區有局部雷陣雨。

此外，氣象局也持續發布熱帶性低氣壓特報，今、明（14日、15日）兩天南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有較大風浪及長浪，恆春半島及綠島、蘭嶼亦有較強陣風，前往海邊活動應注意安全；巴士海峽、台灣海峽南部及臺灣東半部海面將有較強陣風且風浪偏大，航行及作業船隻應特別注意，並請隨時注意最新氣象資訊。

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