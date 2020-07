【英語多益通】中日大雨災情不斷，發布警報的英文是？

▲ 日本九州豪雨。(圖/路透)

文/Buffy Kao

在台灣,每到6、7月就是颱風與季風帶來豪雨的時候,而今年夏天東亞面臨豪雨帶來的危機,連日暴雨在中國和日本造成不小災情。長江大壩必須緊急洩洪,日本九州也有上百萬人被迫離開家園避難,目前災情持續擴大。今天我們也來關心國際媒體如何報導這場暴雨,這或許也是大自然另一個對人類的反撲,不得輕忽啊!

The southern Chinese province of Jiangxi issued its highest flood warning on Saturday, predicting a big overflow from a lake that joins the Yangtze River as torrential rain continued to batter much of the country, state media said.

(市報指出,位於中國大陸南方的省份江西在週六發佈了它最高的洪水警告,預測隨著暴雨持續肆虐全國,連結長江的一座湖將會淹水。)

● Issue a warning 發布警告

發布淹水警告可以說issue a flood warning,再隨著語意做不同變化。如用所有格形容詞its表達前面所提到的江西省,並且加上最高級highest的形容詞來加強語氣,變成省份最高的洪水警告。

issue這個字作動詞時,有發布的意思,常見於較正式的表達。作名詞時有期刊雜誌的一期之意,另外更常見的意思則有問題、議題之意,在多益測驗中可由前後文反覆推敲判斷它的意思。

● Predict a big overflow 預測大淹水

predict是個非常常見的動詞,「pre-」字尾有預先的意思,「-dict」則是say的意思,像是dictionary就是把說的話記錄下來變成一本書,因此意作字典。

dictation則是將別人說的話記錄下來,意作聽寫。它是來自dictate的動詞,這個動詞也有獨裁之意,因為君主的話一說出來,大家都要遵守,很神聖不得反抗;dictator就是獨裁者,字尾的「-or」就是人的意思,因此就是獨裁者的意思,而字尾「-ship」就是獨裁政體的意思。

回到predict an overflow,overflow在這裡是個複合名詞,很明顯「over-」字尾就是超越、超過的意思,flow本身是流動的意思,這裡就是流超過、淹水的意思。文章中加上big是強調的層級形容詞。

● Torrential rain 暴雨

torrential rain幾乎只要大雨時的氣象報導就會用到,torrential有滂沱的意思,也常見用torrential downpour的用法。

downpour是一個複合名詞,pour常當作動詞,意思是傾倒,生活用法如「Could you pour me a glass a water?(可以幫我倒一杯水嗎?)」這裡加上「down-」字首,有往下倒的意思,就是傾盆大雨。

With downpours continuing to wreak havoc across swathes of China, several other cities along the Yangtze have issued their highest-level flood warnings, with parts of the river threatening to burst its banks because of the incessant rain .

(由於大雨持續在中國大陸大片田地肆虐,許多其他長江沿岸城市已經發布它們的最高層級淹水警告,且因為連日不停的大雨威脅,造成部分江流區有河岸泛濫危機。)

● Wreak havoc 引起混亂、肆虐

前面用batter表達大雨對當地的破壞,batter有連續暴打的意思,與bat相關。bat是球棒,如baseball bat,所以batter在棒球術語裡就是打擊手。batter作動詞延伸出暴打的意思,想像打擊手比賽時不停打擊棒球的景象,就可以理解。

使用wreak havoc表示肆虐非常常見,wreak本身有引起、造成的意思,而havoc毀壞、混亂之意,用作一起也可以理解成肆虐。

● Threaten to burst its banks 威脅會造成河岸泛濫

threaten to後面要接原型動詞,表示這個威脅會造成一個後果。burst是個常見的動詞,意思是突然爆炸,比如生活用語burst into tears意思是爆哭。

bank最常見用來表示銀行,但其實它還有水岸的意思,如riverbank河岸。因此這句直翻成「江岸爆炸」就是指連日豪雨造成河岸泛濫的狀況。

● Incessant rain 連日豪雨

Incessant有連續不停的意思,「in-」字尾表示否定,cess和動詞cease相關,有停止的意思,「-ant」的字尾則是形容詞的意思,因此incessant就是連續不停。

【多益模擬試題】

July 15, 2010

530 Anderson Ave

James Carter

Dear Mr. Carter,

This letter is to let you ___ (1) ___ that I will be leaving the H&A Corporation. I have accepted the offer of J&C Company as a sales manager in the coming month of August.

1. (A) to know

(B) knowing

(C) know

(D) known

I want you to know that I enjoyed working in H&A Corporation. I will treasure all the lessons that you have shared with me as your staff. I am very much thankful because you have ___ (2) ___ me in many ways. I will not deny that I will miss you and all my colleagues here in the company.

2. (A) innovated

(B) inspired

(C) contradicted

(D) presumed

I am also looking forward for the new challenges that I will encounter in the J&C Company. Here is my e-mail and my personal phone number.

Please keep in___ (3) ___ .

3. (A) trust

(B) order

(C) line

(D) touch

E-mail address: white@jandc.com

My personal phone number: 084358291

Thank you,

Bob White

解析:

1. 正解為(C)。題意是「這封信是要讓你知道我將會離開H&A集團。」考的是let這個常見的使役動詞。let後面要接原型動詞,用法let sb do…(讓某人做…)因此答案要選(C)。注意不可選(A),let不需多加to不定詞,和make一樣,都是加原型動詞。

2. 正解為(B)。題意是「我很感激,因為你一直都在各方面______我。」考動詞的語意。由於前面提到很感謝對方,答案要選一個正面的動詞,因此可以自動淘汰(C)反駁。(A)表示革新,不會用在人身上,都用在物品上,選項(D)推測,完全不符語意,因此最合理的答案是(B)啟發。

3. 正解為(D)。題意是「麻煩保持______。」考慣用語的搭配用詞,保持聯繫的英文是keep in touch,放在文章尾端是結束招呼的用法,因此選(D)。

