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【英語多益通】中日大雨災情不斷，發布警報的英文是？

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▲▼ 日本九州豪雨。（圖／路透）

▲  日本九州豪雨。（圖／路透）

文／Buffy Kao

在台灣，每到6、7月就是颱風與季風帶來豪雨的時候，而今年夏天東亞面臨豪雨帶來的危機，連日暴雨在中國和日本造成不小災情。長江大壩必須緊急洩洪，日本九州也有上百萬人被迫離開家園避難，目前災情持續擴大。今天我們也來關心國際媒體如何報導這場暴雨，這或許也是大自然另一個對人類的反撲，不得輕忽啊！

The southern Chinese province of Jiangxi issued its highest flood warning on Saturday, predicting a big overflow from a lake that joins the Yangtze River as torrential rain continued to batter much of the country, state media said.
（市報指出，位於中國大陸南方的省份江西在週六發佈了它最高的洪水警告，預測隨著暴雨持續肆虐全國，連結長江的一座湖將會淹水。）

請繼續往下閱讀...

●　Issue a warning 發布警告

發布淹水警告可以說issue a flood warning，再隨著語意做不同變化。如用所有格形容詞its表達前面所提到的江西省，並且加上最高級highest的形容詞來加強語氣，變成省份最高的洪水警告。

issue這個字作動詞時，有發布的意思，常見於較正式的表達。作名詞時有期刊雜誌的一期之意，另外更常見的意思則有問題、議題之意，在多益測驗中可由前後文反覆推敲判斷它的意思。

　Predict a big overflow 預測大淹水

predict是個非常常見的動詞，「pre-」字尾有預先的意思，「-dict」則是say的意思，像是dictionary就是把說的話記錄下來變成一本書，因此意作字典。

dictation則是將別人說的話記錄下來，意作聽寫。它是來自dictate的動詞，這個動詞也有獨裁之意，因為君主的話一說出來，大家都要遵守，很神聖不得反抗；dictator就是獨裁者，字尾的「-or」就是人的意思，因此就是獨裁者的意思，而字尾「-ship」就是獨裁政體的意思。

回到predict an overflow，overflow在這裡是個複合名詞，很明顯「over-」字尾就是超越、超過的意思，flow本身是流動的意思，這裡就是流超過、淹水的意思。文章中加上big是強調的層級形容詞。

●　Torrential rain 暴雨

torrential rain幾乎只要大雨時的氣象報導就會用到，torrential有滂沱的意思，也常見用torrential downpour的用法。

downpour是一個複合名詞，pour常當作動詞，意思是傾倒，生活用法如「Could you pour me a glass a water?（可以幫我倒一杯水嗎？）」這裡加上「down-」字首，有往下倒的意思，就是傾盆大雨。

With downpours continuing to wreak havoc across swathes of China, several other cities along the Yangtze have issued their highest-level flood warnings, with parts of the river threatening to burst its banks because of the incessant rain.
（由於大雨持續在中國大陸大片田地肆虐，許多其他長江沿岸城市已經發布它們的最高層級淹水警告，且因為連日不停的大雨威脅，造成部分江流區有河岸泛濫危機。）

●　Wreak havoc 引起混亂、肆虐

前面用batter表達大雨對當地的破壞，batter有連續暴打的意思，與bat相關。bat是球棒，如baseball bat，所以batter在棒球術語裡就是打擊手。batter作動詞延伸出暴打的意思，想像打擊手比賽時不停打擊棒球的景象，就可以理解。

使用wreak havoc表示肆虐非常常見，wreak本身有引起、造成的意思，而havoc毀壞、混亂之意，用作一起也可以理解成肆虐。

●　Threaten to burst its banks 威脅會造成河岸泛濫

threaten to後面要接原型動詞，表示這個威脅會造成一個後果。burst是個常見的動詞，意思是突然爆炸，比如生活用語burst into tears意思是爆哭。

bank最常見用來表示銀行，但其實它還有水岸的意思，如riverbank河岸。因此這句直翻成「江岸爆炸」就是指連日豪雨造成河岸泛濫的狀況。

●　Incessant rain 連日豪雨

Incessant有連續不停的意思，「in-」字尾表示否定，cess和動詞cease相關，有停止的意思，「-ant」的字尾則是形容詞的意思，因此incessant就是連續不停。

【多益模擬試題】

July 15, 2010
530 Anderson Ave
James Carter
Dear Mr. Carter,
This letter is to let you ___ (1) ___ that I will be leaving the H&A Corporation. I have accepted the offer of J&C Company as a sales manager in the coming month of August.
1. (A) to know
(B) knowing
(C) know
(D) known

I want you to know that I enjoyed working in H&A Corporation. I will treasure all the lessons that you have shared with me as your staff. I am very much thankful because you have ___ (2) ___ me in many ways. I will not deny that I will miss you and all my colleagues here in the company.
2. (A) innovated
(B) inspired
(C) contradicted
(D) presumed

I am also looking forward for the new challenges that I will encounter in the J&C Company. Here is my e-mail and my personal phone number.
Please keep in___ (3) ___ .
3. (A) trust
(B) order
(C) line
(D) touch

E-mail address: white@jandc.com
My personal phone number: 084358291
Thank you,
Bob White

解析：

1. 正解為(C)。題意是「這封信是要讓你知道我將會離開H&A集團。」考的是let這個常見的使役動詞。let後面要接原型動詞，用法let sb do…（讓某人做…）因此答案要選(C)。注意不可選(A)，let不需多加to不定詞，和make一樣，都是加原型動詞。

2. 正解為(B)。題意是「我很感激，因為你一直都在各方面______我。」考動詞的語意。由於前面提到很感謝對方，答案要選一個正面的動詞，因此可以自動淘汰(C)反駁。(A)表示革新，不會用在人身上，都用在物品上，選項(D)推測，完全不符語意，因此最合理的答案是(B)啟發。

3. 正解為(D)。題意是「麻煩保持______。」考慣用語的搭配用詞，保持聯繫的英文是keep in touch，放在文章尾端是結束招呼的用法，因此選(D)。

延伸閱讀》大同兩派互爭經營權，「股東會」英文怎麼說？

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