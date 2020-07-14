華為公布2020年上半年業績　收入按年增長13.1%

▲華為2020年上半年收入按年增長13.1%。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

英國日前因國家網路安全中心（NCSC）的警告，決定將華為排除在英國5G建設名單外。不過，華為7月13日公佈公司2020年上半年業績，公司當期收入額為4,540億元人民幣（約新台幣1.9兆），按年增長13.1％，純利率為9.2%。

數據顯示，在2020年上半年內，華為運營商業務、企業業務與消費者業務收入分別為1,596億元人民幣、363億元人民幣與2,558億元人民幣。

對此，華為方面表示，隨着世界各國開始應對新冠肺炎疫情大流行，訊息和通訊技術不僅成為抗擊疫情的重要工具，而且還成為實現經濟復甦的引擎，華為將履行向各電信運營商和行業合作夥伴做出的承諾，維持網路運營穩定，加速數碼化轉型並且支持各國抗疫與重新開放經濟的努力。

華為還重申，複雜的外部環境已經使開放合作以及對全球價值鏈的信任變得比以往任何時候都更加重要，無論未來面臨何種挑戰，為了公司生存、前進以及為全球數碼經濟和技術發展做出貢獻，華為將按照承諾繼續履行對客戶和供應商的義務。

英國日前因國家網路安全中心（NCSC）的警告，決定將華為排除在英國5G建設名單外。對此，中國駐英大使發聲明強調，此項決定是將中國視為潛在敵人，有損其自由貿易者形象，英國要自行承擔排除華為的後果。

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