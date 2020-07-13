英國禁華為5G！　駐英大使反擊：敵視中國自行承擔後果

▲英國政策轉向，華為被排除在5G建設外。（圖／路透）

實習記者陳玟婷／綜合報導

英國日前因國家網路安全中心（NCSC）的警告，決定將華為排除在英國5G建設名單外，對此，中國駐英大使發出強烈聲明，認為此項決定是將中國視為潛在敵人，有損其自由貿易者形象，英國要自行承擔排除華為的後果。另外，英國官員私下透露，在美國禁止出口晶片給華為後，芯片供應的風險大大增加。

年初時，英國將華為的角色定位在「高風險供應商」，將供應範圍限縮在外圍基礎設備，非核心建設，但因中美貿易戰越演越烈，在美國施壓下，晶片廠商出貨前須取得美國核可，等同於切斷華為的晶片供應鏈，此一決定使得英國國家網路安全中心（NCSC）重新評估華為供應的穩定性，並在評估後轉變政策方向，將全面禁止使用華為做為5G設備。英國官員私下透露，美國的出口管制的確給晶片供應鏈帶來了「前所未有的」風險。

根據BBC中文報導，華為英國媒體負責人哈里森（Paul Harrison）公開表示，美國的政策施壓，已經明顯干預英國的政策，應該要尊重英國在脫歐後的通訊戰略，並態度堅定地喊話，難道英國政府是受川普政府所「支配」。

中國駐英國大使劉曉明警告， 如果英國在決定是否允許電信設備製造商華為參與5G網路建設時，將中國視為「敵對」國家，那麼英國將要「承擔後果」，且英國要選擇「更昂貴，質量更差」的產品，那是英國自己的決定，得自行承擔排除華為的代價。