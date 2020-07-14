台南南區新建大樓頂樓清晨起火！警消爬15F灌救　火勢近2小時撲滅

▲台南市南區水交社路與興昌路口一處新建大樓頂樓清晨發生火警，台南新消防局出動雲梯車等人車前往搶救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區水交社路與興昌路口一處新建大樓頂樓，14日清晨發生火警，台南新消防局出動雲梯車等27車70人前往搶救，因火勢很大搶救不易，在消防人員全力搶救下，火勢於2小時內撲滅，幸無人員傷亡，全案起火原因及財物損失由消防局調查中。

台南市消防局119勤務中心於14日清晨4時52分許據報，位於南區水交社路與興昌路口工地的1處新建RC建物頂樓起火。消防局馬上出動第7大隊、德興中隊、南門轄區等各式車輛18車47人前往搶救。

南門消防分隊車組到達，發現火場是新建15層RC建物頂樓起火，需加派第二梯次支援及雲梯車到場，現場消防人車增加至27車70人搶救，由於起火位置在頂樓，搶救困難，為掌握火場現況，原本調派通訊中隊出動空拍機升空監控，但因高雄管制塔台表示將有戰機進場勿飛行，消防隊現場指揮官決定空拍機暫不升空。

經雲梯車到場協助射水搶救，火勢於上午6時36分撲滅，並進行火殘處理，直到上午7時多才處理完成收隊，幸無人員受困傷亡。全案起火原因及財物損失由消防局調查中。

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