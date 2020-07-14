埔心車站變美了！採減法設計　融入「牧場、客家」元素更文青

▲林佳龍視察埔心車站美化工程。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局針對埔心車站進行站體美化修繕工程，埔心車站採「減法設計」，融合牧場元素與客家文化，規劃為節能減碳綠建築，再造活潑文青外貌。交通部長林佳龍今日赴現場視察工程進度，他表示，鐵道文化將成為觀光旅遊極具吸引的特色之一。

林佳龍表示，車站是人群聚集來往的地方，除了鐵道運輸功能外，希望也是能讓旅客感到喜愛、友善的空間，台鐵局近幾年針對車站導入美學設計，與在地特色結合，讓鐵道不只是交通工具，也可以是鐵道經濟文化的呈現。

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林佳龍表示，我國許多車站老舊，需要整修或重建，在整修過程中，也要將車站功能與美學結合，埔心車站就是一個很好的例子，將車站意象融入在地牧場、埤塘等產業與環境特色。

▲台鐵局針對埔心車站進行美化工程。（圖／台鐵局提供）

林佳龍表示，後年是鐵道觀光旅遊年，搭配特色鐵道建設、鐵路立體化、場站開發等工程，將可為鐵道經濟帶來新發展，未來鐵道文化將成為觀光旅遊極具吸引力的特色之一。

位於台鐵縱貫線上的埔心車站，設置於民國前4年，原站名為平鎮車站，於民國44年才更名為埔心車站，每日進出站約有1萬人次，自民國91年配合台鐵捷運化改建跨站式車站迄今已18年。

▲埔心車站融入牧場元素。（圖為埔心牧場／埔心牧場提供）

為了重新塑造車站外觀風貌及擴充既有車站機能，台鐵局於108年5月開始進行站體美化修繕工程，設計結合在地牧場景觀及人文風情，考量車站鄰近學校、四維商圈及埔心牧場，除改善硬體設備外，亦加強車站與當地觀光景點連結性，打造車站成為楊梅地區觀光重要交通據點。

台鐵局委託曾億沅建築事務所辦理站體美化及空間活化工程規劃設計，採減法設計概念，將月台兩座龐大斜坡人行通道拆除，並融合在地牧場元素及客家文化意象規劃為節能減碳綠建築，再造活潑文青外貌。

車站空間活化部份，則導入友善行人及無障礙空間設計，並辦理人行廣場鋪面、機車入口及計程車暫停區調整，考量兼顧新舊融合的創意美學，將舊站改為特色出租店鋪，有效利用閒置空間並增加效益，期望完工後，能夠讓當地民眾及來訪遊客對埔心車站樣貌有煥然一新之感。

▲埔心車站美化工程以文青風為主。（圖／台鐵局提供）