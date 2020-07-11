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「自強號出軌」今凌晨搶通！2萬餘人受影響　原因查一晚還沒出爐

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▲自強號出軌。（圖／台鐵提供）

▲自強號出軌。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

台鐵自強號140列次昨（10）日晚間於彰化站站內南邊拖上線調車時出軌，列車上沒有旅客，今日凌晨4點半已搶通解除路線封鎖，共影響59列車、20234人、延誤2921分。詳細原因尚未出爐。

台鐵局表示，昨晚6點10分140次編組列車(彰化開往七堵自強號)轉線發生出軌，第2車南端2軸出軌，軌道變形(水平不整)、更換道岔尖軌。詳細原因由台鐵局運安處調查中，如涉人為疏失將依規定懲處。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵,車站,旅客,觀光,觀光客,國旅。（圖／記者李宜秦攝）

▲兩萬餘人受事故影響被延誤。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局表示，經漏夜全力搶修，今日凌晨4點半解除路線封鎖，恢復雙線正常行車。本次事故計影響59列次、2921分、旅客約20234人。

台鐵局提醒，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天。

台灣鐵道暨國土規劃學會初步判斷，列車在拖上線折返途中，可能出現故障，使列車往南溜逸到南側轉轍器上，此時司機員、調度員等人均未第一時間發現異狀，轉轍器遭擠軌佔據，反向行駛可能使機械鎖定脫落，因此前後轉向架路徑不同，進而導致出軌。

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