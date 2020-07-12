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北車大廳變了！多了「微笑地貼」還將增設座椅　即起恢復公共使用、租借

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▲台鐵台北車站大廳。（圖／記者賴文萱攝）

▲台北車站大廳新增微笑地貼。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵為營造台北車站中央大廳「友善環境」，趁昨（11）日晚間列車收班後，在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼改造大廳，希望展現台北車站的多元、友善及包容性。台鐵表示，在遵守防疫新生活下，即日起恢復各站場地公共使用、租借及活動，未來車站也將增設適當座椅、提升使用者友善環境。

為了廣納各方意見，台鐵局與公民團體、非政府組織、專家學者等公、私部門代表分別於5月29日、6月3日共同舉行2場座談會；另於6月11日、7月7日由公民團體代表就中央大廳空間使用進行2場討論，達成「公共空間、公共使用、公民參與」的共識。以營造「友善環境」為目的，第一步，台鐵在不影響旅客動線與旅運服務的原則下，以微笑地貼，呈現中央大廳多元、友善及包容性。

▲▼網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

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▲台北車站先前一度擬永久禁坐，引發網友號召坐爆北車大廳。（圖／記者黃克翔攝）

台鐵表示，大廳採用黑白格棋盤布局多年，但公共空間可以多層次、多用途的使用，希望對大廳有各種想法的民眾，不論想或站或坐，或支持反對，都可以到這裡，在大廳內找到屬於自己的空間。

因此台鐵首先增加友好的微笑圖案，多種表達微笑的語詞建構的友善設計，採國際通用的友善符號與多國詞語，迎接台北車站中央大廳空間的所有使用者，配合中央大廳原有黑白格棋盤布局，展現出全新面貌。

台鐵也表示，後續將兼顧多元需求的空間規劃，階段性推出友善方案。包括增設適當座椅、提升使用者友善環境，與提供公民參與受理非營利公益性質活動，使民間創意融合空間運用，善盡社會責任，讓台北車站中央大廳成為多元文化與族群友善的代表地標。

另基於國內疫情趨緩，在能保持社交安全距離，並遵守「防疫新生活」指引（例如戴口罩與勤洗手等）等條件下，台鐵即日起恢復各站場地公共使用、租借及活動。台鐵呼籲各界於站區活動時仍應特別注意防疫律定，以確保自身及他人健康。

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