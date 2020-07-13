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學生限定！台鐵「TR-Summer Pass」10日券　只要900元火車搭到飽

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▲▼台鐵,台鐵火車,台鐵列車,普悠瑪號,一個人旅行,火車旅遊,火車旅行,。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵限時發售學生限定「環島青旅行　TR-Summer Pass」10日周遊券。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

學生限定！配合國內疫情趨緩及暑假期間到來，台鐵局鼓勵學生搭火車輕旅行，自7月15日起至9月15日止限時發售「環島青旅行　TR-Summer Pass」10日周遊券。只要新台幣900元，從購票當日連續10天搭乘台鐵列車，不限區間、時段都可以搭到飽。

台鐵表示，為讓平日學業壓力繁重的學生們，能夠輕鬆搭乘火車出門旅遊，一覽各地美景，特別規劃發行票價僅為新台幣900元的「環島青旅行　TR-Summer Pass」10日周遊券。

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▲▼台鐵鐵道旅行,台鐵TR-Summer Pass。（圖／台鐵提供）

▲台鐵TR-Summer Pass不預售，凡具學生身分資格，可於乘車當日至台鐵局各站電腦售票窗口憑有效學生證明文件購買。（圖／台鐵提供）

TR-Summer Pass票券不預售，凡具學生身分資格，可於乘車當日至台鐵局各站電腦售票窗口憑有效學生證明文件購買，購票當日起可連續10日搭乘台鐵列車，不限區間、不限次數、不佔座位。惟不得搭乘普悠瑪自強號、太魯閣自強號、郵輪式列車、觀光列車、團體列車及專車。

台鐵表示，歡迎莘莘學子把握這次發行的900元超優惠10日周遊券，搭配振興三倍券購買使用，來展開一段舒適悠閒的環島鐵道旅行。

相關使用規定，請參閱台鐵局官網：https://www.railway.gov.tw

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