國道服務區加碼三倍券優惠一次看　買500元送500元、還周周抽iPhone

▲振興三倍券7/15起正式開始使用。（圖／行政院提供）

記者賴文萱／台北報導

「振興三倍券」7月15日起正式開始使用，高公局鼓勵用路人持振興券在國道各服務區消費，也推出超值加碼優惠消費方案。其中，泰安、仁德服務區，憑振興券200元消費再送200元抵用券1張，振興券500元消費再送500元抵用券1張，蘇澳服務區更加碼周周抽iPhone。

高公局指出，國道各服務區使用振興券消費，除了配合振興券面額推出200元、500元餐點及商品組合外，在關西、西湖、清水、南投服務區，持實體振興券至超商消費直接加碼20%，亦即持200元振興券可購買240元商品。

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▲全台國道服務區實體振興券優惠方案。（圖／高公局提供）

另外，中壢、湖口、西螺、東山、關廟、古坑服務區，用振興券購物，加碼抽小墾丁住宿券；泰安、仁德服務區，憑振興券200元消費再送200元抵用券1張，振興券500元消費再送500元抵用券1張；新營、石碇、蘇澳服務區，憑振興券200元消費再送200元抵用券1張，振興券500元消費可參加現場贈品抽獎活動。

在蘇澳服務區使用振興券，就贈送蘇澳鎮公所在地聯合行銷方案摸彩券1張，於8~10月連續12周進行公開摸彩，周周抽iPhone 1台，最後1周更加碼抽出Gogoro電動機車1台，讓用路人歡喜帶回家。

高速公路各服務區振興券消費活動，有加碼購物優惠、超值福袋組、抽住宿券、贈送抵用券及辦理各式抽獎活動等（各服務區優惠活動均以現場公告為主），高公局歡迎用路人帶著振興三倍券，路過各服務區玩起來、花起來。

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