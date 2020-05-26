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基隆暴雨坑洞積水！研究生摔車「縫24針」　變熊貓眼要提國賠

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記者郭世賢、柯沛辰／基隆報導

基隆市一名陳姓研究生22日晚間10點15分騎車經過中正路，不料彎道處坑洞積水，導致他當場摔車、失去意識，不久後有2人行經也摔車，發現他倒地不起，才協助將他送往醫院。經治療，陳男一共縫了24針，左眼腫成熊貓，決定提出國賠申請。

陳姓研究生指出，當時他騎車經過正濱漁港旁中正路彎道，但由於連日降雨，加上路面破損，導致他摔車滑行數公尺，當場失去意識。不久後，有2名國立台灣海洋大學學生喚醒他，並用車輛幫他擋住後方來車，才未釀成二度傷害。

▲▼基隆暴雨坑洞積水！研究生摔車「縫24針」　變熊貓眼要提國賠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆下雨天坑洞積水，陳姓研究生摔車縫24針。（圖／記者郭世賢翻攝）

他回憶，他起身後頭很暈，後來才知道2名學生共乘一輛機車，也是壓到同一個積水坑洞才摔車受傷。當下他滿臉鮮血，手腳傷痕累累，褲子也磨出一個大洞，到院後臉部縫了12針、左手腕2針、左膝蓋6針、左腳掌4針，一共24針。

陳姓研究生表示，他的左眼腫成熊貓眼，現在根本看不太到，未來除了觀察有無腦震盪，也很擔心視力受損，將與另外摔車的2人一同提出國賠申請。

陳媽媽語帶哽咽地說，兒子下雨天出門，她都會特地提醒要小心，看到兒子傷成這樣，很痛心，希望有關單位能重視民眾的安全。

▲▼基隆暴雨坑洞積水！研究生摔車「縫24針」　變熊貓眼要提國賠。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲陳姓研究生左眼腫成熊貓眼，未來要觀察是否影響視力。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆市議員張顥瀚表示，當天他到場了解，並請相關單位將道路鋪平，避免更多人摔車受傷。他強調，基隆降雨頻繁，若車輛不斷經過碾壓，可能又會出現破損，希望有關單位一定要重視，後續他將協助摔車騎士釐清肇事原因，申請賠償。

2014年，一名蔡姓單車騎士也是因為坑洞摔車，造成雙下肢永久癱瘓，基隆市政府國賠967萬元。如今3位騎士也因坑洞摔車受傷，再度凸顯基隆多雨、道路破損問題，仍有待相關單位把關。

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