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澎湖監獄1個月死4人！女囚痛苦拍牆求救3小時亡　家屬看監視器怒提國賠

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▲澎湖監獄首創寫作班，讓受刑人透過寫作抒發心靈。（圖／翻攝自澎湖監獄網站）

▲澎湖監獄員工編制為218名。（圖／翻攝澎湖監獄網站）

記者陳俊宏／綜合報導

澎湖監獄最近一個月驚傳有4名受刑人不幸身亡，其中一名游姓女收容人因誤食「除鏽劑」，痛苦呼叫對講機、拍打牆壁求救，並在地上打滾，卻只被管理員要求「躺好」，3小時後才被送醫，但已回天乏術。游女家屬認為，游是因酒駕輕罪才入獄，沒輕生的理由，此事有很多疑點，氣得提告所方提國家賠償。

據介紹，澎湖監獄監隸屬於法務部矯正署，置簡任典獄長1人、副典獄長1人、秘書1人，下分設調查分類、教化、作業、衛生、戒護、總務6科，以及人事、會計、統計、政風等4室，分掌有關業務，各科置科長1人，各室置主任1人，員工編制為218名（含司機及工友10名）。

《自由時報》報導，澎湖監獄近一月接連發生憾事，包括兩名受刑人分因肝腫瘤、心肌梗塞送醫不治；另外，還有一名男性受刑人在牢房內上吊輕生身亡。

▼游女家屬狀告澎湖監獄提國賠。（圖／翻攝澎湖監獄網站）

澎湖監獄。（圖／翻攝澎湖監獄網站）

而一名60多歲游姓女收容人在收容房內，當晚8時因誤食除鏽劑不斷痛苦求救，直到深夜11時才被送醫，但已晚了一步。根據監視器畫面，只見她當時不斷在地上打滾，還拍打牆壁、撥對講機求救，但只被一名管理員要求躺好在床上，後來她沒了動靜，被送醫時已氣絕。

家屬表示，游女是酒駕輕罪，6月11日入監只為了抵扣罰鍰，14日卻接獲所方通知指她輕生。家屬認為，她不可能自殺，一看監視器畫面，怒控所方有疏失提國賠。對於家屬指控，所方回應，全案已進入司法程序，將尊重判決，不便發表意見；另也加強巡邏密度及加裝監視器，避免再發生憾事。

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關鍵字：

澎湖監獄

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