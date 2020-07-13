美國商會調查：36%美企考慮撤離香港　56％指港版國安法比預期嚴苛

▲「港版國安法」實施後，許多外資對於持續在香港投資抱有疑慮。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港美國商會（AmCham）調查顯示，有近49％的受訪美企認為「港版國安法」將對其業務帶來負面影響，並有近36％的受訪美企考慮從香港撤資，或遷離業務。

香港美國商會在6至8日進行調查，訪問了183名會員（佔會員總數15％），涵蓋各種不同領域的產業。

調查指出，對於「港版國安法」的實施，有41％的美企極度關注，並對法例覆蓋面過廣、執法模糊、影響香港司法獨立，以及削弱香港金融中心地位等情況感到擔憂。

還有56％的美企認為，「港版國安法」的條文比預期的還嚴苛，對境外管轄權、引渡內地、勾結外國勢力等條文內容感到擔憂。

調查提到，有49％的美企認為「港版國安法」將對其業務帶來負面影響，並有30％的美企考慮中長期從港撤資或將業務遷離香港，5.46％的美企考慮短期撤資或將業務遷離香港。

不過，也有64.48％的美企不考慮從香港撤資或遷離，他們認為，「國安法能令香港的營商及金融環境更加穩定。」「我們在中國有工廠，香港對我們來說，是一個非常重要的樞紐。」「香港是中國支持的國際金融中心，沒有理由遷離香港。」

▼香港經濟在社會動盪及新冠疫情影響受到重創。

