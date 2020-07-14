歐盟準備對港區國安法回應　芬蘭中止香港引渡協議

▲歐盟外交政策高級代表波瑞爾主持歐盟外長會議會後記者會。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

歐盟高階外交官員13日表示，由於中國在香港推行《港區國安法》，歐盟可能對中國祭出反制措施。歐盟並未說明可能的措施內容，但強調採取措施並不等於經濟制裁。

路透社報導，歐盟13日在布魯塞爾舉行外長會議，歐盟外交政策負責人博雷爾（（Josep Borrell））會後表示，「我們今天已經同意採取一致性的回應，表達對香港自治的支持。」據悉，歐盟各國在採取某些特定行動方面廣泛支持，但由於匈牙利、希臘等國的抵制，目前尚未討論較強硬的措施。

歐盟執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）上月已經表示，如果北京限縮香港的自由，將會面臨「非常負面的後果」。

博雷爾表示，目前尚未決定具體內容，不過歐盟各國外長已經討論有關將歐盟「敏感技術」出口禁令擴大至香港的事宜。報導指出，博雷爾指的是，可以被用來打擊香港示威活動的設備或軟體。

博雷爾指出，歐盟各國政府可以重新檢討與香港的引渡協議，對國民發出旅行建議，並且增加香港學生的獎學金、向香港人提供更多簽證等。其中，芬蘭政府已經表示，支持中止與香港的引渡協議。

另外，瑞典於13日稍早公開表示，將加入丹麥、荷蘭等國的行列，支持法國、德國率先提出的呼聲，支持對中國實施《港區國安法》一事作出堅定回應。

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