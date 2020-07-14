LIVE／國民黨衝立院爆肢體衝突　摔爛備詢台杯葛陳菊人事案

記者楊蕓／台北報導

前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，國民黨表示要「全力阻擋」，並動員群眾在立法院外抗議。民進黨團也不敢大意，安排黨籍立委從13日起輪班守議場，防止國民黨再次突襲。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國民黨立委霸占主席台。（圖／記者湯興漢攝）



立院維安再升級，不僅院區四周部署層層拒馬，連立法院內走廊的二樓也部署警力，國民黨立委狠酸根本是來到「中華民國立法院監獄」。

14日上午6點多，國民黨20多名立委集結立院青島東路口靜坐，打算攔截陳菊座車，稍早在黨團總召林為洲率領下，二度衝進議場，諸多國民黨立委在議場外與民進黨立委、駐衛警發生嚴重的肢體推擠衝突；此外，零星藍委成功突圍，進入議場後，馬上開始破壞備詢台，有意杯葛不讓陳菊上台備詢，而民進黨立委則在一旁高喊，「破壞公物啦！」、「現行犯！」



▲反對監察院長陳菊監委提名名單，國民黨立委佔領主席台。（圖／記者林敬旻攝）



▲國民黨擋陳菊備詢。（圖／國民黨團提供）

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