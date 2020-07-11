　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「是這裡嗎？」鶯歌所長抱著3歲女童找尋回家的路　民眾讚爆：最帥氣背影！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳雕文／新北報導

有波麗士真好！新北市鶯歌區一名3歲女童11日下午3點多茫然站在國慶、建國路交叉口，商家見狀急忙將她抱到安全處並報案，警員先將她帶回派出所安撫情緒，再由所長抱著她返家。心急的爸爸看到女兒回來激動道謝！而「所長抱女童」的溫馨舉動也被附近居民誇讚，「是最帥氣的背影！」

▲▼鶯歌。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼鶯歌所長抱著女童找回家的路，溫馨背影被居民讚爆。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼鶯歌。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，柯姓女童在家排行老3，爸爸是職業外送員，媽媽則是補教老師；案發當時，爸爸剛結束外送工作返家補眠，女童想去補習班找媽媽，悄悄跑出家門，豈料迷失了方向，茫然站在馬路中央，若被車輛撞擊後果不堪設想，幸好路邊商家見狀迅速把她抱到安全處。

警員王士豪、黃思寧獲報到場，見女童一臉驚恐不願說話，決定先把人帶回派出所，所長鄧博元看到女童的可愛萌樣，立刻拿出手機陪她玩遊戲，藉此拉近距離。

▲▼鶯歌。（圖／記者陳雕文攝）

▲所長按電鈴等待應門。（圖／記者陳雕文攝）

後來女童緩緩開口說話，「要找媽媽…」鄧博元立刻抱著她上路，沿途問女童，「是這裡嗎？要左轉嗎？」後來成功發現了女童的家。心急的柯爸爸應門，看到女兒嚇了一跳說，「我在家裡找上找下都翻遍了！妳怎麼跑出去了！」趕緊上前抱住並感謝所長的善心。附近居民、店家看到所長抱女童找尋家人的畫面，紛紛誇讚，「是最帥氣的背影！」

▲▼鶯歌。（圖／記者陳雕文攝）

▲爸爸抱著女童，不斷跟警方說謝謝。（圖／記者陳雕文攝）

35歲的所長鄧博元在同仁眼中，是富有愛心的主管，也是2個孩子的爸，面對幼兒溝通很有一套；而當他成功把女童帶回家後，立刻收起慈父的表情，露出「柯南」的銳利眼神，在返回派出所的路上發現可疑人物，立即上前盤查，想剷除罪犯的正義感讓居民感到安心。

▼鶯歌所長鄧博元是2個孩子的爸，平時執勤認真負責又熱心助人，是同仁眼中的好主管。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼鄧博元。（圖／記者陳雕文翻攝）

ET快訊
北影紅毯5美！曾之喬透視裝全看光　林依晨胸前開1字辣秀半球
快訊／「超大咖女神」驚喜現身北影頒獎典禮...全場看呆了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「是這裡嗎？」鶯歌所長抱著3歲女童找尋回家的路　民眾讚爆：最帥氣背影！

芒果狠砸老爺爺畫面曝...他「全身沾滿水果渣」無助坐路邊！網友全怒炸

獨／天王蹲苦窯300天沒冷氣抱辣妻！18天後宣判..拼交保？律師曝真相

賊性難改！花蓮男火車行進間行竊被逮　4起竊案都是他幹的

快訊／永和文化路坍塌！　侯友宜下令：「勒令停工」、立即修復管線

BMW男酒駕撞死人還留兒頂替肇逃　二審賠700萬「無可憐憫」重判

撞斷電桿鋼筋裸露…引擎蓋未凹陷　基隆警大讚：賓士鋼板真硬

不知自己被通緝！他想出海釣魚　當場被逮捕

出租房子當「私娼寮」...每月僅收3千！壞事做一半遭破獲　他秒撇清：我不知道

2線3警官「一晚續2攤」　酒測值0.41遭拔官…分局長也連坐罰

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

太誇張!兩張合照要價台幣2500 小心俄羅斯布偶人專挑遊客下手

敲雞太累！他幫雞販發明新工具啞鈴槓片+棒球棍直接省1/3工作

「是這裡嗎？」鶯歌所長抱著3歲女童找尋回家的路　民眾讚爆：最帥氣背影！

芒果狠砸老爺爺畫面曝...他「全身沾滿水果渣」無助坐路邊！網友全怒炸

獨／天王蹲苦窯300天沒冷氣抱辣妻！18天後宣判..拼交保？律師曝真相

賊性難改！花蓮男火車行進間行竊被逮　4起竊案都是他幹的

快訊／永和文化路坍塌！　侯友宜下令：「勒令停工」、立即修復管線

BMW男酒駕撞死人還留兒頂替肇逃　二審賠700萬「無可憐憫」重判

撞斷電桿鋼筋裸露…引擎蓋未凹陷　基隆警大讚：賓士鋼板真硬

不知自己被通緝！他想出海釣魚　當場被逮捕

出租房子當「私娼寮」...每月僅收3千！壞事做一半遭破獲　他秒撇清：我不知道

2線3警官「一晚續2攤」　酒測值0.41遭拔官…分局長也連坐罰

台東鹿野「鳳梨加工中心」啟用　提升農村發展競爭力

（不斷更新）台北電影獎得獎名單／13歲素人李英銓奪男配角　打敗戴立忍、段鈞豪

除了《計程車司機》德籍記者還有其他人！冒險入光州記錄殘酷屠城真相

與潤娥無罩唱K被罵翻！　霸氣李孝利落淚：我還是回濟州島好了

政府約聘人員滿3年可獲有職等職務　人總澄清：不會取得公務員身分

台北電影獎／接棒林志玲！黃子佼「神秘女搭檔」曝光…女神來啦

台北電影獎／紅毯5美！曾之喬透視裝全看光！　林依晨胸前開1字「秀東西半球」

中職／江坤宇生涯首支滿貫砲　締造兄弟隊史紀錄

美博會完美收官！搶進自然美　「雲加盟」簽約人潮熱烈

獨／高雄女搶看「上帝金戒指」眼秒睜不開　視力幾近瞎！醫驚：眼角膜像熟雞蛋

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

社會熱門新聞

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

空拍畫面曝！永和「文化路塌陷」　民宅外牆歪斜

快訊／「穆川申」發女警M字腿照！真警上門逮人

女移工染愛滋全台趴走失聯中　交往4嘉義男友

買烤鴨錢帶不夠　高雄女暴打攤商還脫褲拉屎

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

忠犬守中風主人餓死　屍臭救他一命

治療師二度硬上　人妻苦忍搜證

國小校長上班狂炒股「3年半進出43億」

一條龍先生變電競國手　少年想出戰韓國寄來這封信

3歲女童血染內褲！幼兒園的補償方案讓家屬更火

快訊／新北男持刀砍妻「割頸10公分」！水果刀劃肚子送醫

更多熱門

相關新聞

12煞擄台主球棒爆頭丟包！冷血男開抖音錄施暴片笑出來

12煞擄台主球棒爆頭丟包！冷血男開抖音錄施暴片笑出來

新北市鶯歌警方2019年12月21日凌晨獲報，環河路山水步道口有一名男子倒地不起，到場發現該男全身是傷奄奄一息，趕緊將他送醫搶救，但男子仍因傷勢過重宣告不治。根據調查，原來該名50歲的歐姓男子是遭人持棍棒圍毆，其中還有至少6名未成年少年參與其中，訊後將涉案人依殺人罪偵辦。法院日前判決出爐！

3歲童獨留在家餓死　律師心痛：比刀殺還殘忍

3歲童獨留在家餓死　律師心痛：比刀殺還殘忍

女童烈日赤腳邊走邊哭　女警PO臉書找到家

女童烈日赤腳邊走邊哭　女警PO臉書找到家

3歲女童疑遭性霸凌血染內褲　幼兒園回：沒拍到

3歲女童疑遭性霸凌血染內褲　幼兒園回：沒拍到

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

3歲男童勒頸挾女童　囚監視器死角施暴

關鍵字：

鶯歌所長鄧博元王士豪黃思寧女童

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

叫外送！桃園女同一招「爽吃11天霸王餐」

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

身分證亂填A123456789　害他信用破產

隋棠被罵「不該讓女兒露上身」網看照片傻眼

7色一次滿足！家樂福也賣中衛彩色口罩了

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

復興空難解密　機長關鍵錯誤指令曝光

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面