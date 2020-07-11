「是這裡嗎？」鶯歌所長抱著3歲女童找尋回家的路　民眾讚爆：最帥氣背影！

記者陳雕文／新北報導

有波麗士真好！新北市鶯歌區一名3歲女童11日下午3點多茫然站在國慶、建國路交叉口，商家見狀急忙將她抱到安全處並報案，警員先將她帶回派出所安撫情緒，再由所長抱著她返家。心急的爸爸看到女兒回來激動道謝！而「所長抱女童」的溫馨舉動也被附近居民誇讚，「是最帥氣的背影！」

▲▼鶯歌所長抱著女童找回家的路，溫馨背影被居民讚爆。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，柯姓女童在家排行老3，爸爸是職業外送員，媽媽則是補教老師；案發當時，爸爸剛結束外送工作返家補眠，女童想去補習班找媽媽，悄悄跑出家門，豈料迷失了方向，茫然站在馬路中央，若被車輛撞擊後果不堪設想，幸好路邊商家見狀迅速把她抱到安全處。

警員王士豪、黃思寧獲報到場，見女童一臉驚恐不願說話，決定先把人帶回派出所，所長鄧博元看到女童的可愛萌樣，立刻拿出手機陪她玩遊戲，藉此拉近距離。

▲所長按電鈴等待應門。（圖／記者陳雕文攝）

後來女童緩緩開口說話，「要找媽媽…」鄧博元立刻抱著她上路，沿途問女童，「是這裡嗎？要左轉嗎？」後來成功發現了女童的家。心急的柯爸爸應門，看到女兒嚇了一跳說，「我在家裡找上找下都翻遍了！妳怎麼跑出去了！」趕緊上前抱住並感謝所長的善心。附近居民、店家看到所長抱女童找尋家人的畫面，紛紛誇讚，「是最帥氣的背影！」

▲爸爸抱著女童，不斷跟警方說謝謝。（圖／記者陳雕文攝）

35歲的所長鄧博元在同仁眼中，是富有愛心的主管，也是2個孩子的爸，面對幼兒溝通很有一套；而當他成功把女童帶回家後，立刻收起慈父的表情，露出「柯南」的銳利眼神，在返回派出所的路上發現可疑人物，立即上前盤查，想剷除罪犯的正義感讓居民感到安心。

▼鶯歌所長鄧博元是2個孩子的爸，平時執勤認真負責又熱心助人，是同仁眼中的好主管。（圖／記者陳雕文翻攝）