「懸崖拍照」夯！可憐幼童遭爸「懸掛峭壁」逼擺pose…驚悚一幕全被拍下

▲北京家長為拍照男童被「懸掛」峭壁。（翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博有網友12日爆料，在北京房山紅井路，一家長把幼童掛在峭壁上照相。影片顯示，孩子懸空峭壁的外面，搖搖欲墜十分危險；疑似父親的男子雙手拉著孩子，手還時不時抖一下，畫面令人十分心驚。對此，網友氣炸怒轟，「說是親生的都不太信……，呵呵，一張照片換一條命，拐來的小孩吧。」

房山紅井路修建在絕壁之上，蜿蜒盤旋於房山區的叢山峻嶺中，是北京著名的拍照打卡景點，因壯美的景色、陡峭的坡度、連續的發卡彎聞名，素有「北京秋名山」之稱，許多自駕遊人士和單車手都很喜歡挑戰這條九曲十八彎的崎嶇山路。

網上影片顯示，一名男子拉著男童，並把他置於峭壁上，更讓同行親友拍照，臉帶笑容。反之男童，則表現驚慌，僅靠雙腳支撐，危象令人心驚膽戰。更令人氣憤的是，孩子父親似乎很享受這種刺激，還不時將拉住小孩的手做抖動的動作。

▲房山紅井路素有「北京秋名山」之稱。（翻攝自微博）

畫面中，公路旁兩邊是無任何護欄或者其他保護措施。孩子搖搖欲墜，看著就讓人冒冷汗。

對於這種行為，網友氣炸反問，「請問發朋友圈比孩子性命更為重要」、「還故意抖成那樣，試問在峭壁上的孩子此時是不是更害怕呢」？

還有網友怒轟，「家長行為不當，將孩子置身於危險之中」、「可氣死我了，想把家長一腳踹下去」、「等你老了小心你兒子帶你去爬山」、「隨便當人父母」、「拜託自己作死不要帶上孩子好嗎」、「太恐怖了，一不小心沒抓住咋辦」、「咱不把自己掛上去」、「現在的有些人真是為了拍照發朋友圈真是一點底線都沒了，孩子攤上這種家長也是惱火。」

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