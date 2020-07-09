24歲母出門約會8天「3歲女在家活活餓死」　律師心痛：比用刀殺更殘忍

▲很難想像，這位24歲媽媽出遊8天，竟獨留3歲女童在家中活活餓死。（圖／翻攝自推特／@megahell_2）

實習記者周依儒／綜合報導

日本東京一名24歲的年輕媽媽梯沙希上月與男友一同前往鹿兒島旅遊，卻將3歲的女兒稀華棄置在家中長達8天，回家時發現女兒已失去呼吸心跳。遺體解剖後發現女童胃裡是空的，且嚴重脫水，顯然是因很久沒有進食、喝水而致死。對此悲劇，律師林智群在臉書上發文痛批，「這種殺法，比用刀更殘忍...」。

根據日本《朝日新聞》報導，3年前與丈夫離婚的梯沙希目前在餐廳上班，她6月初前往鹿兒島旅遊，與男友甜蜜約會，卻把女兒獨自留在家中，也沒有備妥足夠的飲食。梯沙希6月13日回到家中，發現女兒已經停止呼吸，送醫後仍無法挽回一命，當時她在醫院還稱「女兒已經生病好幾天，一直沒有食慾。」

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調查人員指出，稀華體型正常，不會特別消瘦，但解剖後發現她胃裡完全淨空，應該是飢餓及嚴重脫水致死，她身上沒有明顯傷痕，但尿布疹情形嚴重，顯現梯沙希並無定時替她更換尿布、洗澡警方表示，梯沙希被逮捕後坦承先前讓女兒獨自在家，會繼續調查是否有虐待情形。

▲屍體解剖後發現女童胃裡是空的，脫水情形非常嚴重，顯然很久沒有進食也沒有喝水，屁股也長滿了嚴重的尿布疹。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）

對於3歲孩童被丟棄在家活活被餓死的悲劇，律師林智群在臉書上發文指出，3歲小孩已經能夠認得爸媽，他完全沒辦法想像小孩子一個人在家裡孤伶伶的等待，等一個不會出現的人，然後慢慢死去的樣子。。

林智群也寫下法律層面的觀點，台灣許多人都喜歡問「弟弟不養爸媽的話，是否構成遺棄罪？」，但其實很多時候都並不會構成，因為父母是有一定的活動能力，就不算「無自救能力之人」。

林智群痛心表示，但這個案例，3歲小孩就是「無自救能力之人」，放她一個人在家長達8天，一定構成遺棄罪，至於是否構成殺人罪？林智群說，「答案是肯定的，放小孩在家裡8天，根本無法期待小孩能夠活下去，這種殺法，比用刀更殘忍…」。