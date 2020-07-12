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22歲女大生「不敢學騎車」怕自己變三寶！　他嘆一上路就慌掉：已重考15次

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▲▼機車待轉區,兩段式左轉,機車族,通勤,機車騎士,交通,空氣污染,空汙,pm2.5,移動污染源,夏天,炎熱,安全帽。（圖／記者李毓康攝）

▲在台北騎車也很考驗技術。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

很多人成年後第一件事就是去考駕照，但也有很多人始終學不會騎車。一名22歲女大生表示，她內心對於騎車有個障礙難以跨越，「不是因為不會騎而害怕的那種，而是一直覺得馬路是一個很危險的地方」，時常會遇到突然衝來的三寶，要是反應不夠快很容易發生意外，「我明年就大學畢業了，到時出社會工作不會騎車肯定是大麻煩，所以現在開始覺得困擾煩躁。」

▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

▲不少人有駕照但不敢騎上路。（示意圖／資料照）

原PO在《Dcard》表示，自成年起家人就一直要她學騎車，畢竟位在沒有捷運的地方，出門只能搭公車或是請朋友家人載，她也一直很排斥自己騎車或開車，「尤其我只要到不安的環境下就會開始繃緊神經，一緊張就可能直接爆催油門」，再加上給家人載時也遇過不少三寶，例如直接衝出巷子、轉彎沒打方向燈等等，種種原因導致她不敢騎車上路，深怕自己也因為太過緊張成為三寶之一。

她現在已經大學四年級，明年畢業後就得自己騎車通勤，所以有必須在畢業前學會的壓力，最近在思考乾脆用腳踏車當交通工具，「起碼腳踏車不會不小心催油門，速度多快也是雙腳控制，比機車讓我有安全感。」

不只女生會遇到這困擾，一名男網友也留言回應，他在空地騎車都很穩定，但只要在考場，就會因為太慌張而搞錯油門跟煞車，進而失去平衡控制，「在馬路上也是 ，無法想像真實騎上路會怎樣，目前被家人逼著考，已經重考15次機車了。」其他人表示，「我也是這種感覺上路一定會出事的人」、「其實騎車開車就是一個要通過考試的日常生活技能，不要想得太沉重或太排斥。」

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