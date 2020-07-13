女友到處搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」完美報復　網笑：至少給碗魚丸湯

▲2年來只吃滷肉飯的情侶。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

遇到處處留情的另一半，會選擇狠心放生，還是默默計畫報復？一名女網友表示，她有個男性友人和前女友交往近2年，2年來每次約會都只帶對方去吃滷肉飯，從來沒吃過其他料理，「還說她只值滷肉飯」，就連生日、情人節、周年慶祝等節日都一樣，原因就是女友太愛處處留情，「朋友說前女友交往期間有說想吃好料，但是朋友堅持吃他X滷肉飯吃爆！」

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▲生日也是吃滷肉飯大餐。（圖／翻攝自爆系故事館）



原PO在臉書社團《爆系故事館》分享男性友人經驗，交往後才發現女友很愛亂搞，甚至還會傳送裸露照片給其他異性，被抓包幾次後還是沒改變，「在一堆鳥事突襲跟萬念俱灰下，他想到用一種方式報復，並且浪費她的青春」，於是從此以後都只帶女友去吃滷肉飯，「還不加蛋不加豆腐」，不論任何特殊節日都不能去餐廳吃大餐，簡直陷入滷肉飯的萬劫深淵，每天不斷輪迴。

想不到女友雖然偶爾鬧脾氣，但還是陪著他吃滷肉飯吃了2年，「最後不忠情況真的讓朋友忍受不了，他決定不再用滷肉飯報復，而是直接把前女友掃地出門」，才終於結束了這場鬧劇。原PO透露，這位友人對現任女友非常大方，信用卡也讓對方刷到飽，實在很難想像竟然會用滷肉飯的招數對待前女友，「我朋友真佛心，居然還有滷肉飯，我他X笑歪！」

網友回應，「可是女的也很奇葩，願意約會兩年只吃魯肉飯」、「沒有滷蛋，就不是完整的滷肉飯」、「我說至少也給碗魚丸湯吧」、「滷肉飯錯了嗎？我常常揪朋友一起去吃滷肉飯欸」、「可以請他出個滷肉飯口袋名單嗎？才不會踩雷。」