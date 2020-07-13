安平虎鯨亮晶鯨Orca Go！亮相　安平警執行交通疏導管制

▲台南市文化局舉行「2020年安平虎鯨亮晶鯨-Orca Go！」活動，預計每日將吸引千餘人共襄盛舉，市警四分局將執行交通疏導管制措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市文化局7月15日至10月18日為期3個月，平常日11時至21時、假日10時至22時，在安平區歷史水景公園、東興洋行前廣場及周邊區域舉行「2020年安平虎鯨亮晶鯨-Orca Go！」活動，預計每日將吸引千餘人共襄盛舉，市警四分局將執行交通疏導管制措施。

活動現場展示虎鯨造型藝術1座，搭配煙火、3D秀、藝人團體表演節目及水上遊憩、美食品嘗等項供民眾參與觀賞，會場座落安平路850巷、國勝路35巷、安北路233巷2弄等街道巷弄，採全面封閉管制，其接鄰安北路、安平路、、運河路、水景橋等路段均為安平區重要聯外道路，同時本活動會場鄰近安平古堡、樹屋、夕遊出張所、安平老街等熱門觀光景點，向來遊客眾多，且適逢學校暑假期間，預期於尖峰時段將湧現人、車潮。

主辦單位規劃會場周邊水景橋旁、安平天后宮、夕遊出張所、運河路等處停車場，供參加民眾停放。活動期間，為因應可能產生之交通壅塞問題，台南市警四分局針對交通尖峰時段及停車場處周邊車流狀況，分別於16時至22時及14時至23時，針對會場周邊主要安北路與王城路口、安平路與安平路850巷口、水景橋東、西側同平路與湖內一街口、安北路與同平路口等重要路口，同時視實際人、車潮狀況，擴及運河路與平生路口、安億慶平路口（安億橋兩側）、安北路與健康三街口、慶平路與健康三街口(承天橋兩側)實施交通疏導管制，以維護參加活動民眾安全及確保用路人通行之權益。

市警四分局長蔡進閱表示，為避免大型群聚活動因大量人潮聚集，場地設施不周延或秩序混亂等原因導致意外發生，針對這次活動安全管理，協調主辦單位確遵「台南市辦理大型群聚活動安全管理要點」規範，俾利活動順遂及安全，另為避免交通壅塞，活動期間，參加民眾宜搭乘大眾運輸系統前往會場，出入安平區之民眾宜斟酌外出時間，避開交通尖峰時段及路段，提早出發或另擇替代路線，以確保行車安全並節省您寶貴的時間。

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