全球最大安平虎鯨Orca檢疫期滿　黃偉哲：711千人護鯨伴游進港！

▲全球最大安平虎鯨Orca檢疫期滿，市長黃偉哲議宣布，7月11日將發起一場千人護鯨伴游活動，號召台南鄉親一起伴隨護送安平虎鯨Orca進入安平水景公園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



「安平虎鯨Orca亮晶鯨」在台南市億載金城的重砲保護下，進行14天的「隔離檢疫」，7日期滿，市長黃偉哲在市政會議宣布，7月11日將發起一場千人護鯨伴游活動，號召台南鄉親一起伴隨護送安平虎鯨Orca進入安平水景公園，7月15日現場正式迎賓，晚上舉並辦繽紛絢麗的開幕典禮。





市長黃偉哲表示，活動期間預計會湧入大量人潮，相關局處務必做好交通疏導、環境清潔、公共安全的規劃，期待虎鯨能帶動觀光，但是活動開展後可能造成的交通的影響、環境的清潔務必要做好規劃，尤其接下來還有10月份的國慶煙火，請交通局、警察局、文化局妥善研議交通規畫以及必要的接駁服務，不要讓動線變成日後民眾詬病的問題。



黃偉哲指出，安平虎鯨前期造勢活動，如護鯨伴游等務必注意安全措施，之後有許多水上活動及相關設施，也務必做好對兒童的防護措施，包括水上安全與防曬傷防疫等宣導。



黃偉哲強調，開幕活動7月15日舉行，剛好是三倍券第１天使用，文化局與經發局、觀旅局等局處需做好橫向聯繫，共同向民眾如何一邊玩、一邊運用優惠、一邊參加抽獎，發揮協通作戰的綜效，為台南商家創造更多的商機。





文化局長葉澤山專案報告指出，全球最大虎鯨裝置藝術「安平虎鯨Orca亮晶鯨」即將於7/15至10/18在台南市安平東興洋行前方水景公園水域與大家見面，屆時周邊將搭配大型海上氣墊樂園、休閒設施及餐飲服務，讓大眾休憩之餘還能輕鬆接觸藝術，造型可愛又富親和力的安平虎鯨Orca，長20公尺、高10公尺，有3層樓高，可愛程度一點都不輸以前的黃色小鴨。



經過14天的隔離檢疫於7月7日期滿，7月11日台南市將上演一場千人護鯨伴游進港活動，11日當天安平虎鯨Orca將進入安平水景水域，Orc並將親自向安平開台天后宮的「安平媽」致意，感謝媽祖庇佑安平虎鯨Orca一路平安抵達台南，也祈求在活動期間，媽祖繼續保佑安平虎鯨Orca旅程順利，而台灣鄉親在疫情過後可以國泰民安、經濟繁榮。

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安平開台天后宮總幹事林國明說，活動當天安平開台天后宮媽祖神尊也會出巡至碼頭，讓Orca與民眾拜媽祖祈福。為讓媽祖神尊駐駕碼頭，屆時安平開台天后宮將設置海上行館，直到3個月活動結束後再迎請回廟；除祈求平安外，虎鯨拜媽祖也是有典故的，相傳鄭成功就是鯨魚的化身，而鄭成功至湄洲參拜並迎奉媽祖來台，助鄭成功驅逐荷蘭人，另在鄭成功往生前也傳出許多人當晚夢見鄭騎著鯨魚往大海去。





7月15日正式開幕的安平虎鯨Orca活動展演秀，不僅在整點將有精彩的燈光音樂秀，還將邀金曲天后潘越雲開唱，以爵士版「安平追想曲」揭開序幕並搭配璀璨煙火秀，而金曲獎天團董事長樂團也將在18日周末舉行小型演唱會，將安平虎鯨Orca展演秀人氣推升到最高點。

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