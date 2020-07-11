「亮晶鯨」泳渡入港正式亮相　黃偉哲迎請安平媽護佑夏日嘉年華順利

▲安平虎鯨Orca由泳士伴游入港，台南市長黃偉哲親自到場迎接，並與安平開台天后宮主委盧友禮恭迎「安平媽」到海上行宮上香祈福。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勇士護鯨伴游入港，「亮晶鯨Orca」泳渡水景公園抵港！安平虎鯨Orca解除14日隔離，儘管天氣炎熱，11日上午仍吸引大批民眾到場觀禮，在民眾的千呼萬喚中，緩緩進入安平水景公園水域。

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台南市長黃偉哲親自到場迎接，並與安平開台天后宮主委盧友禮恭迎「安平媽」到海上行宮上香，祈請媽祖護佑「安平虎鯨Orca Go！夏日嘉年華」活動順利，陪伴所有來到安平的大小朋友歡度2020暑假，發現「鯨」喜！





黃偉哲表示，非常高興虎鯨Orca終於隔離期滿，在眾人的期待與陪伴中游到東興洋行，將於15日正式跟大家見面。夏日嘉年華的開始，也是三倍券使用的第一天，歡迎全國的大小朋友都能前來安平看虎鯨，到水景公園參與各項的水上活動，不但很消暑、還能觀看呆萌又療癒的虎鯨，更可使用三倍券來抽大獎。





文化局表示，安平虎鯨「Orca亮晶鯨」於6月25日至7月7日隔離期間，吸引超過2.4萬人次搶先一睹亮晶鯨的風采，預料亮晶鯨更將成為今年暑假最夯的熱門話題和親子新寵！為15日即將登場的「安平虎鯨Orca Go!夏日嘉年華」活動，特別邀請安平開臺天后宮從安平商圈遶境到水景公園，感謝媽祖庇佑虎鯨Orca平安抵達台南及護佑展出活動的旅程順利，所有前來夏日嘉年華的民眾都能玩得盡興又安心。





造型可愛、體型巨大的安平虎鯨「Orca亮晶鯨」將於7月15日起正式跟市民朋友及國人見面，當晚安平水景公園也將舉行開幕晚會，屆時整點將有精彩的燈光音樂秀，並由金曲天后潘越雲開幕獻唱，以爵士版「安平追想曲」揭開序幕。此外，金曲獎天團—董事長樂團亦將在18日周六舉行小型演唱會，預期將把夏日嘉年華的人氣推升到最高點。



迎虎鯨活動，包括立委林俊憲、市議員蔡淑惠、林美燕、周麗津、呂維胤、沈震東、李啟維、蔡筱薇等人也來到水景公園共襄盛舉。

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