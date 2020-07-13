殘忍平頭男「拎3貓扔洗衣機」！　她驚見屍體嚇傻：都濕透了

▲巫裔男子扔3貓進洗衣機溺死。（圖／翻攝自animalmalaysia臉書粉絲專頁，下同）

記者康心禹／綜合報導

馬來西亞吉隆波12日傳出一起虐貓事件！一名巫裔男子將3隻貓丟進自助洗衣機裡，任由牠們在水裡溺死，濕透的貓屍被一名前往洗衣的女子發現。馬來西亞動物協會隔日隨即在臉書上曝光6張截圖照片，引發網友罵聲一片。

據馬來西亞《光明日報》報導，該起事件發生在吉隆坡甲洞逸福園（Desa Aman Puri）的一間自助洗衣店，鵝嘜（Gombak）警區主任阿里費指出，一名39歲巫裔女子打電話投報，說她12日當天早上9時30分去洗衣服時，發現有3隻死貓分別躺在3台洗衣機裡屍體都已經濕透。

阿里費表示，警方調閱監視器之後發現，12日清晨5時30分左右，有一名巫裔男子將3隻貓分別放入洗衣機裡，目前已將案件轉由沙亞南（Shah Alam）獸醫局負責，並援引2015年動物福利法令展開調查。

馬來西亞動物協會13日也在臉書上發佈6張影片截圖照片，畫面中可以看到，一名模樣清晰的男子雙手把貓塞入洗衣機，還有濕透的貓屍躺在洗衣機裡。

馬來西亞動物協會提到，觸犯2015年《動物福利法令》的人士，將面臨最高監禁3年及最高10萬令吉（約新台幣69萬元）的罰款。

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