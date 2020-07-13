看完A片起色心！18歲男性侵殺害小學老師　被捕坦承：以前常被她羞辱

▲男學生竟然闖入女老師家中性侵殺人。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

印尼蘇門答臘近來發生一起性侵案，一名小學女老師被人發現陳屍在學校宿舍，且生前遭到性侵，警方調查發現凶嫌是一名18歲男子，對方以前竟然還是她的學生，因為小學時常被死者欺負心生不滿，才會犯案想要報復。

事件發生在南蘇門答臘Banyuasin Regency區的Marga Rahayu村，51歲女老師尤尼亞爾(Efriza Yuniar)9日被人發現雙手遭到綑綁、全自赤裸棄屍在大桶子中，警方接獲報案後逮捕到18歲凶嫌阿迪亞尼亞(Ardiansyah)，對方坦承當晚看了A片後，便闖入死者家中進行性侵。

警方表示，阿迪亞尼亞趁著尤尼亞爾洗澡時，躲藏在浴室附近的冰箱旁等待下手時機，後來把人拖到客廳性侵並且用電話線以及皮帶勒死了對方，再用床單包裹屍體棄置於一個大桶子裡。根據法醫檢查結果，遺體是在被人發現前2天身亡。

阿迪亞尼亞落網後表示，尤尼亞爾是他的小學老師，以前在學校常被對方取笑「愚蠢」等話語侮辱，所以一直很憎恨對方，當晚看了A片後想要發洩，便跑去找對方報復。受害者鄰居則表示，時常發現阿迪亞尼亞跑去偷窺死者洗澡，傷心的家屬則強烈要求，當局能夠判處凶嫌死刑。

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