特大洪水警告！鄱陽湖水位破歷史紀錄　數千解放軍緊急進駐

▲中共解放軍增派兵力投入鄱陽湖防洪。（圖／取自央視軍事）

記者陳政錄／綜合報導

受連日降雨影響，12日零時，鄱陽湖水文站星子站水位漫過1998年時「洪水位22.52M」紅色標記，顯示該中國大陸最大的淡水湖，水位突破有紀錄以來的曆史極值。面對潛在的「特大洪水」風險，中共解放軍東部戰區緊急增派1500名官兵抵達鄱陽縣，與江西軍區火箭軍、預備役部隊和武警等，集結兵力數千人在鄱陽湖沿線。

江西省應急管理廳數據顯示，截至11日17時，自6日開始因豪雨造成的洪澇災害已致江西省521萬多人受災，超過43萬人被緊急轉移安置，455千公頃農作物受災，需緊急生活救助15.4萬人。

▲湖水即將突破堤壩，解放軍增派兵力投入防洪。（圖／取自央視軍事）

由於大陸南方多地防汛形勢嚴峻，江西已於11日啟動防汛Ⅰ級應急響應，江西省防汛抗旱指揮部秘書長徐衛明坦言，雖湖區堤防、抗洪搶險設施設備都較1998年時有大幅提升，但官方始終群眾生命安全放在第一位，全力迎戰超歷史極值特大洪水風險。

截至10日，江西投入抗洪搶險人力10萬餘人次，新華社報導稱，受持續強降雨和上游來水疊加影響，江西境內河流水位暴漲，「長江乾流也對鄱陽湖形成頂托倒灌，導致水位持續抬升」，目前，由於降雨不停，該區水位仍持續上漲，全省河道超警戒站數達32個。

鄱陽湖是中國大陸最大的淡水湖泊，由於水位上漲，水體面積已突破4000平方公里，造成江西境內2545公里的沿江濱湖圩堤線，有2242公里超警戒，一旦爆發特大洪水，首當其衝的是江西上饒市鄱陽縣約145萬人口，因此大陸長江委主任馬建華11日，也與江西省水利廳召開視訊會議研議。

會議上提到，由於12日至13日，長江乾流附近預計仍有中到大雨，將導致長江中下游幹流監利以下江段、洞庭湖七里山站、鄱陽湖湖口站水位持續上漲，為進一步減輕中下游防洪壓力，會商討論決定，將減小三峽水庫出庫流量至每秒19000立方公尺，減小丹江口水庫下泄流量至每秒500立方米公尺，後續將根據水雨情變化，滾動會商，並繼續研究近期湖口河段和鄱陽湖區洪水應對方案。

央視軍事報導，截至11日晚，江西省軍區上饒軍分區已出動民兵隊伍，加固鄱陽湖堤壩8863公尺；江西省軍區協調東部戰區陸軍某部1500名官兵抵達鄱陽縣；加之趕來的火箭軍、武警和預備役部隊，鄱陽湖沿線共集結兵力數千人參與抗洪搶險。

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