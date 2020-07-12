心酸！安徽洪水狂灌一夜損失「3000噸茶葉」　他崩潰痛哭：3.8億沒了

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸南方暴雨持續，安徽歙縣是這次洪災的重災區之一，當地一間茶企在一夜之間損失了3000噸茶葉，價值達9000萬元（人民幣，下同，約新台幣3.8億元）。鄭姓負責人在現場整理時失聲痛哭，擔心無法向茶農支付貨款非常自責，令不少網友直呼好心酸。

▲茶企負責人心疼痛哭。（圖／翻攝自秒拍）

據《新京報》報導，安徽黃山市歙縣7日遭遇50年一遇的洪災，多處洪水狂灌嚴重積水，其中一間茶葉企業損失將近3000噸茶葉，金額達到9000萬元。負責人鄭先生前往工廠整理時，看到倉庫裡一片污泥濁水，地面上有大面積茶葉受潮後留下的白色渣滓，這讓他不禁流淚。

▲茶葉被洪水浸泡。（圖／翻攝自秒拍）

鄭先生表示，剛剛入庫的1200噸毛茶中，有六成貨品還沒有向茶農付款，今年受新冠肺炎疫情影響，為幫助當地茶農出貨，他的廠房比往年收購了更多茶葉，因此也造成很大損失，「我要是知道（洪水）這樣子，就不應該把這1000多噸（茶葉）拉進來。」

▲當地志願者和武警隨後前來幫助該茶企。（圖／翻攝自秒拍）

當地志願者和武警隨後前來幫助該茶企清淤、消毒、搬運受損貨物，被淹嚴重的茶葉經消毒後將集中銷毀。這也只是歙縣洪災受損其中的一個案例，初步統計顯示，歙縣直接經濟損失高達21.6億元。

茶葉老闆的遭遇傳出後引發熱議，「成年人的崩潰就在一瞬間」、「哎..為了幫助茶農 現在自己損失慘重 哭的真讓人心酸」、「太不容易了」、「做生意的遇到天災太難了」、「心酸啊」、「9000萬，誰不崩潰阿」。

另外有不少網友出謀劃策，「這位老闆網上直播吧，肯定會有好心人幫忙」、「能喝的茶葉可以上個連結，不能喝的也上連結做個枕頭也是好的啊」、「哪怕杯水車薪也想盡一份力」。對此，鄭先生表示，這樣基本上無法挽回損失，但仍十分感謝網友的支持和關心。