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不耐哭鬧！高雄男疑凌虐1歲女嬰　害「器官破裂」失明…他撇責下場出爐

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▲▼高雄女嬰遭虐虐，母親及同居人被送地檢署 。（圖／記者洪正達攝）

▲張男疑凌虐同居女友1歲女兒，法官判刑13年 。（圖／記者洪正達攝）

記者陳韻如／高雄報導

張姓男子2019年11月間疑似不耐同居女友的1歲女兒哭鬧，竟動手猛力搖晃、劇烈拋甩、掐彈、揮打，導致女嬰硬腦膜下出血、顱內出血併嚴重腦水腫、左鎖骨骨折、肺部鈍傷、頭部、腹部及四肢多處瘀青、全身多處鈍擦傷等。張男事後否認凌虐，但不被採信，法官最後依成年人故意對兒童犯中傷害罪判處13年徒刑。

女嬰姑姑事後向《ETtoday新聞雲》爆料，女嬰在送到醫院的時候，除了心臟以外的器官全部都破裂，而在經過治療後已確定失明，讓女嬰姑姑相當心疼、憤怒。

根據了解，女嬰生母（20歲）約在半年前自苗栗南下高雄工作，與27歲的張男展開同居，平時生母上班時，孩子多交由張男照料，不料10日晚間張卻突然發現女嬰身體不適，經緊急送醫後醫師發現傷勢不單純，全案因此曝光。

然而，張男到案後否認施虐，先是辯稱女嬰是「自己摔傷」，又改口稱是因他玩手遊太激動，手肘不小心撞到女嬰後腦勺，才導致女嬰撞到沙發的木頭扶手和桌腳，因而造成腦傷。

不過，女嬰的驗傷報告出爐後，打臉了張男的說法，女嬰的腦部出血位置是在硬腦膜下，是受虐型腦傷典型出血位置，另外有合併雙側視網膜出血，也是受虐行腦傷的典型表現，法官因此認定張男惡性重大，判他13年徒刑。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

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