獨／高雄男爽看海邊比基尼辣妹4小時...隔日眼睜不開！醫曝關鍵：快瞎了　

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子在6月份期間前往屏東小琉球玩水，就在沙灘爽看比基尼辣妹，沒想到回到台灣之後，一覺起來眼睛痛到受不了，根本打不開，跑到眼科求診，醫生一看發現這名男子的眼角瞙呈現數百個小孔洞，視力也退到0.4，原來造成男子眼睛受傷的關鍵是「海水折射」，造成了「光照性角膜炎」，醫生嘆：這是不可逆的。

▲高雄男子在海邊看比基尼妹（照片中人物均跟本案無關） 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

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收治這名病患的眼科醫生洪啟庭表示，這名住在高雄的男子是在6月份期間前往屏東小琉球玩水，但沒想到回家一覺醒來，發現自己的眼睛睜不開，在家人陪同下就醫，洪啟庭透過儀器發現這名男子的「眼角膜已經是千瘡百孔」，上面大概有好幾百點的「點狀破皮」，這就是「光照性角膜炎」，經過檢查發現男子視力僅剩0.4。

▲▼男子在海邊看比基尼妹回家後，眼睛受到「海水折射」造成光照性角膜炎，黃斑部病變 。（圖／記者吳奕靖翻攝）





洪啟庭指出，視網膜的一些退化是不可逆的，它受傷了就不會好了！而造成男子眼角膜受傷的原因，他解釋「一般人都知道不要直視太陽，可是在海邊玩，卻忽略了海水的折射百分之百，換句話說太陽光把能量投射在水面上，它會經過百分之百折射到旁邊的玩耍的遊客」，這是一般人容易忽視的部分。洪啟庭表示，近期收治類似的病患有增多的趨勢，而這名高雄男應該是他近年來看過「最嚴重的一個」。

▲高雄男子在海邊看比基尼妹（照片中人物均跟本案無關） 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）